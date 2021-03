Ministère de l’éducation : vers la généralisation du ” portfolio de la citoyenneté ” dans toutes les régions

Le ministère de l’Education, l’Instance Supérieure Indépendante pour les élections (ISIE) et la Fondation internationale pour les systèmes électoraux en Tunisie s’emploient à faire circuler le projet du portfolio démocratique, “portfolio de la citoyenneté”, dans tous les établissements d’enseignement avant la fin de 2021, lit-on dans un communiqué publié, lundi, par le ministère de l’Education après une cérémonie organisée pour célébrer le succès de ce projet, au cours de laquelle les inspecteurs participants à ce projet adopté par les clubs de citoyenneté dans les établissements d’enseignement ont été honorés.

Le projet, financé par l’ambassade américaine, vise à permettre aux jeunes d’apprendre les valeurs de la démocratie et le concept de citoyenneté à un âge précoce dans le cadre des clubs de citoyenneté dans les établissements d’enseignement et sous la tutelle de La Fondation Internationale pour les Systèmes Electoraux (Bureau de Tunis). Ce portfolio, élaboré par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux en Tunisie en partenariat avec l’ISIE et le ministère de l’Education, vise à promouvoir les valeurs démocratiques, enseigner la citoyenneté participative dans les écoles primaires,

préparatoires et secondaires, et développer l’éducation civique en dotant les enseignant du matériel nécessaire pour simuler le processus de vote afin d’enseigner les informations de base sur la démocratie et les élections à travers l’organisation d’activités de simulation de vote dirigées par les élèves dans la salle de classe. Lors de sa participation à la cérémonie d’inauguration, en présence de l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique, Donald Blume, du Président de

l’ISIE, Nabil Baffoun, et du Directeur de la Fondation pour les systèmes électoraux à Tunis (IFES), Nicolas Kaczorowski, le Ministre de l’Education, Fathi Slaouti, a souligné la nécessité de soutenir le système démocratique en l’ancrant dans les écoles et chez les jeunes et les enfants de manière à garantir un avenir meilleur à la Tunisie. Selon un communiqué publié hier par l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique sur son site Web, des portfolios de citoyenneté ont été distribués aux écoles primaires, collèges et lycées de toutes les régions du pays pour plus de 100 000 élèves.