CAN-2021 (U17) : le tirage au sort

Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des moins de 17 ans (U17) de football, prévue au Maroc (13-31 mars), a été effectué mercredi à Nouakchott.

Douze sélections prendront part à la phase finale.

Il s’agit de l’Algérie, du Maroc (pays hôte), de l’Afrique du Sud, du Cameroun, du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Nigeria, de l’Ouganda, de la Tanzanie, du Sénégal et de la Zambie.

La première journée se jouera les 13, 14 et 15 mars, la deuxième les 16, 17 et 18 du même mois, alors que la troisième et dernière journée du premier tour se déroulera les 19, 20 et 21 mars.

Rappelons que la Tunisie a échoué à se qualifier à cette édition à l’issue du tournoi qualificatif de l’Union nord-africaine (UNAF) disputé à Alger du 18 au 24 janvier dernier, en présence de l’Algérie et de la Libye.

Voici par ailleurs la composition des trois groupes :

Groupe A : Maroc, Ouganda, Zambie, Côte d’Ivoire

Groupe B : Nigeria, Tanzanie, Algérie, Congo

Groupe C : Cameroun, Sénégal, Mali, Afrique du Sud

NB : les deux premiers de chaque ainsi que les deux meilleurs troisièmes se qualifient pour les quarts de finale.