Tunisie : Report de la grève des médecins, dentistes et pharmaciens hospitalo-universitaires

Le Syndicat des médecins, dentistes et pharmaciens hospitalo-universitaires a décidé, lundi, de reporter la grève prévue du 23 au 25 février aux 3, 4 et 5 mars prochains.

Ce report intervient , selon un communiqué du syndicat, suite aux progrès du gouvernement dans la mise en œuvre de ce qui était inclus dans l’accord sectoriel conclu le 6 octobre 2020.

Il s’agit notamment de la publication des décrets relatifs aux hospitalo-universitaires et l’engagement de publier 3 décrets au journal officiel de la République Tunisienne, mardi et de deux autres le 2 mars 2021 ainsi que la fixation du calendrier de concrétisation des autres accords d’ici la fin de cette année.

Rappelons que le syndicat des médecins, pharmaciens et dentistes hospitalo-universitaires appelle le gouvernement à assumer ses responsabilités et à publier les décrets gouvernementaux avant le 3 février 2021.

La convention du 06 octobre 2020 prévoit la poursuite des travaux du comité tripartite (ministère de la Santé, ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le syndicat) et le versement de la prime de rentrée universitaire aux médecins, pharmaciens et dentistes hospitalo-universitaires