Hommage à la mémoire de Gilbert Nakkache, le libre penseur

L’Institut français de Tunisie (IFT) organise, le lundi 22 février à 17h, une rencontre-débat en ligne en hommage à l’écrivain et militant Gilbert Naccache, décédé le 26 décembre dernier à l’âge de 81 ans.

La rencontre sera animée par Amel Smaoui, journaliste, et sera transmise en direct sur Facebook live. avec la participation de : Akram Adouani depuis Montréal, réalisateur du film Papi, qu’as-tu fait de ta jeunesse ? dont la sortie est prévue à l’automne 2021, Mohamed Salah Fliss, traducteur de l’édition arabe du roman Cristal, Mohamed Lamine Nciri, éditeur aux éditions Chéma ainsi que Hichem Abdessamad, Sadok Ben Mhenni et Meriem Zeghidi, ami(e)s et compagnons de route de feu Gilbert Naccache.

Ancien élève du lycée Carnot, Gilbert Naccache avait publié en 1982 Cristal aux éditions Salammbô. Un ouvrage autobiographique qu’il avait rédigé en prison sur des emballages de cigarettes de la marque Cristal – traduit en arabe par Mohamed Salah Fliss, Nacer Oueslati et Fathi Atoui (Chéma Editions, 2018). Vingt-trois ans plus tard, paraissait Le ciel est par-dessus le toit : nouvelles, contes et poèmes de prison et d’ailleurs aux éditions du Cerf. On lui doit également Vers la démocratie ? ouvrage publié en 2011 aux édition du Mot Passant et plus récemment, Patchwork : textes politiques et théoriques écrits entre 1978 et 2018, essai paru en 2019 aux éditions Chéma.

“Jamais militant n’a été aussi généreux et aussi intrépide que lui.” disait de lui feu Noureddine Ben Khedher. Attaché à sa tunisianité, Gilbert Naccache est resté fidèle à ses principes jusqu’à son dernier souffle.

Cette rencontre est organisée en partenariat avec la librairie Maison du Livre.