Nouvelles formules pour les vaccins anti covid des sociétés “Pfizer” et “BioNtech” facilitant l’opération de conservation et de distribution

Le professeur en virologie à la Faculté de pharmacie de Monastir, Mahjoub Aouni a souligné, samedi, que les sociétés américaine “Pfizer” et allemande “BioNtech” ont modifié la formule de leurs vaccins anti covid ce qui faciliterait, a-t-il dit, l’opération de conservation et de distribution.

Dans une déclaration à la TAP, il a fait savoir que les vaccins pourront, ainsi, être conservés pendant une semaine à des températures plus élevées que celles actuellement prescrites (entre – 15 et – 25 degrés), et pendant cinq jours (entre – 2 et – 8 degrés).

Selon lui, le stockage de ces vaccins nécessitait l’usage de contenants spécialisés pour maintenir une température à -80 degrés, estimant que si les deux sociétés obtiennent l’aval de l’agence américaine des médicaments attestant de l’efficacité des modifications apportées à la formule des vaccins, d’énormes dépenses liées au stockage et à la commercialisation pourront être évitées.