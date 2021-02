Tunisie : Le compositeur Hamadi Ben Othmane n’est plus

Le compositeur Hamadi Ben Othmane est décédé, mardi 16 février, à l’âge de 75 ans.

Ce natif du 31 janvier 1946 à Tunis est l’un des pionniers de la renaissance musicale tunisienne dans les années 80. Il a dirigé plusieurs institutions musicales publiques et occupé des postes à responsabilité dans le secteur musical dont le département de la musique à la Télévision et à la Radio Tunisiennes, anciennement nommées Radiodiffusion tunisienne (RTT).

Le compositeur a également été à la tête de différentes troupes musicales, principalement la Troupe nationale de la Musique et la Troupe des arts populaires, entre 1985 et 1990.

Cet artiste qui a collaboré avec la plupart des troupes théâtrales à composé pour plus de 40 œuvres théâtrales et la musique emblématique des Journées Théâtrales de Carthage (JTC), depuis sa création en 1983. Il a également composé la musique de feuilletons à succès diffusés sur la chaîne de la Télévision tunisienne comme “El Kottab al bab ” “Bab el khoukha ” et “Ekhoua we zman “.

Dans le cinéma, Ben Othmane est auteur de musiques de films comme “Poussières de Diamant ” (Chich Kan) (1991) de Mohamed Ben Mahmoud et Fadhel Jaibi et “Le Sultan de la Médina ” de Moncef Douib (1992) et ” Habiba Mesika, la Danse de feu” de Selma Baccar (1995).

Le défunt est lauréat du prix de la meilleure production musicale 2015, décerné par l’Académie arabe de musique relevant de la Ligue des Etats arabes, pour l’ensemble de son œuvre.