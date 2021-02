Tunisie – COVID-19 : Evolution de la situation épidémiologique dans les régions

De nouveaux cas de contamination par le coronavirus et de nouveaux décès ont été enregistrés durant ces dernières 24h dans différentes régions du pays. Voici le point de situation dans quelques gouvernorats :

Béja : Suite au décès, samedi dernier, d’une femme âgée de 59 ans, originaire de Téboursok, le bilan s’est élevé à 133 morts du coronavirus dans le gouvernorat de Béja.

Par ailleurs, 12 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été enregistrées sur un total de 61 tests effectués, portant le bilan à 4312 cas confirmés dans la région dont 4046 personnes guéries soit un taux de guérison de 93,83%, selon les statistiques de la direction régionale de la santé.

Médenine : Six décès par le coronavirus ont été enregistrés durant les dernières 24h dans le gouvernorat de Médenine portant le bilan à 306 morts, a indiqué le directeur de la santé préventive à la direction régionale de la santé à Médenine, Zayd El Anz.

Il s’agit d’une personne âgée de moins de 56 ans et de 5 autres personnes âgées porteuses d’autres maladies, a précisé la même source dans une déclaration à l’agence TAP.

Le responsable a ajouté que sur un total de 350 prélèvements, 41 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été détectées portant le bilan à 7790 cas confirmés dont 6434 guérisons.

Monastir : Depuis mars 2020 jusqu’au 13 février en cours, le gouvernorat de Monastir a enregistré 13739 cas confirmés d’infection au coronavirus dont 11786 guérisons et 336 décès, a indiqué le directeur régional de la santé Hammouda El Babba.

Par ailleurs, la région compte actuellement 1617 porteurs actifs dont 54 sont admis à l’hôpital universitaire Fattouma Bourguiba de Monastir et 4851 en confinement ou sous surveillance médicale et 93 sont placés en confinement obligatoire.

Tozeur : 31 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été enregistrées à Tozeur sur un total de 85 tests effectués au cours de ces trois derniers jours, ont indiqué les services régionaux de la santé à Tozeur.

Selon le responsable de l’information et des programmes à la direction régionale de la santé, Foued Barrani, le gouvernorat de Tozeur est en train d’enregistrer une baisse au niveau du nombre de contaminations et des nouvelles hospitalisations liées à la COVID-19 signalant que 08 malades seulement sont actuellement admis dans les services COVID-19 et aucun cas n’est placé en réanimation.

Il a, en outre, signalé que la 1ère campagne de vaccination contre le coronavirus dédiée au personnel de la santé devra démarrer à la fin de la semaine prochaine au centre régional de vaccination installé à la salle de sports individuels de Tozeur.

Gabès : Trois décès supplémentaires ont été enregistrés durant ces dernières 24h dans le gouvernorat de Gabès portant le bilan à 265 morts du coronavirus dans la région, a indiqué dimanche, le coordinateur de la cellule de veille sanitaire à la direction régionale de la santé à Gabès, Hassine Jabrane.

La région a également enregistré 17 nouvelles contaminations par le coronavirus sur un total de 80 tests effectués portant ainsi le bilan à 8671 cas confirmés.

Par ailleurs, 481 porteurs sont encore actifs dont 161 à Gabès Sud, 73 à Mareth, 67 à El Hamma et 58 à Gabès ville.