LCA (Phase de poules/1ere j.) : l’Espérance St bat le Teungueth FC (2-1)

L’Espérance sportive de Tunis s’est imposée devant la formation sénégalaise de Teungueth (2-1), en match comptant pour la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football (groupe D), disputé samedi, sur la pelouse du stade Hamadi Agrebi de Radès.

Les Sénégalais avaient ouvert le score les premiers à la 33e par l’intermédiaire de Djibril Sylla avant que Taha Yassine Khénissi n’égalise (1-1) en toute fin de la première période (45e) après une faute de main sifflée par l’arbitre kenyan Peter Waweru.

Le Ghanéen Khalid Abdulbassit donnait l’avantage aux espérantistes à la 73e. Ce dernier qui inscrivait pour l’occasion son premier but sous les couleurs sang et or, s’était envolé plus haut que tout le monde pour doubler la marque de la tête (2-1).