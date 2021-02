Football – Coupe arabe des nations : la Tunisie exempte des qualifications

Dix sélections arabes dont la Tunisie sont directement qualifiées pour la phase finale de la Coupe arabe des nations de football prévue à Doha du 1er au 18 décembre 2021, annoncent les médias qataris.

Selon le journal Al-Raya, les dix pays arabes les mieux classés dans le classement de la Fifa du mois d’avril seront qualifiés d’office pour la phase finale. Il s’agit de la Tunisie, de l’Algérie, du Maroc, de l’Egypte, du Qatar, de l’Arabie Saoudite, de l’Irak, des Emirats, de la Syrie et d’Oman.

Les 12 sélections restantes disputeront entre-elles des matches barrages pour déterminer les six équipes finalistes. Il s’agit du Liban, de la Jordanie, du Bahrein, de la Palestine, de la Mauritanie et de la Libye (premier lot), et du Soudan, de Comores, du Yémen, du Koweit, de Djibouti et de Somalie (2e lot).