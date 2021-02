Tunisie : Programme Ciné9 pour ce mois de février 2021

L’expérience Ciné9 se poursuit pour ce mois de février avec la programmation de quatre films tunisiens chaque vendredi et ce durant la période du 12 février au 5 mars 2021.

Ciné 9 est une initiative de Doc House – Tunisie en partenariat avec Attessia TV qui vise à promouvoir le cinéma tunisien et le rendre accessible au grand public à travers la diffusion télévisuelle. Une sélection de films documentaires et de fictions sera diffusée en exclusivité, chaque vendredi, à 22h30 sur Attessia TV.

Ci-après le programme Ciné9 pour ce mois de février:

Vendredi 12 février 2021 à 22h30 :

” La Belle et la Meute ” de Kaouther Ben Hania, 2017, fiction, 100′

Synopsis : Lors d’une fête étudiante, Mariam, jeune tunisienne, croise le regard de Youssef.

Quelques heures plus tard, Mariam erre dans la rue en état de choc. Commence pour elle une longue nuit durant laquelle elle va devoir lutter pour le respect de ses droits et de sa dignité.

Vendredi 19 février 2021 à 22h30 :

” Coloquinte ” de Mahmoud Jemni, 2012, doc, 52′

Synopsis : Coloquinte est une plante sauvage qui foisonne sur le sol tunisien. Ses fruits donnent une pulpe très amère. Ce goût amer est, aussi, le fruit d’une parole de quelques citoyens nés avant ou après le 20 Mars 1956, jour de l’indépendance de la Tunisie. Coloquinte explore un passé inhumain pour faire cesser la douleur, l’amertume et bannir à l’avenir de telles atrocités.

Vendredi 26 février 2021 à 22h30 :

” Fleur d’oubli ” de Selma Baccar, 2005, fiction, 99′

Synopsis : A la suite d’un accouchement douloureux, Zakia, devient dépendante de la plante de Khochkhach (pavot) que sa mère lui administre pour calmer ses douleurs. Après des années d’une lente descente dans l’enfer de la dépendance, elle rencontre, dans un asile d’aliénés, Khemaïs auprès de qui elle redécouvre le goût d’aimer et de vivre.

Vendredi 5 Mars 2021 à 22h30 :

” Ordre … Désordre ” de Achraf Laamar, 2012, doc, 48′

Synopsis : Rêver de la fortune, c’est légitime. Mais aller plus loin que son rêve et courir sans cesse derrière la chance sans désespoir, ni découragement, c’est vraiment étrange. Dans un monde où se mêlent rêves et obsessions.