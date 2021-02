Tunisie : Le Festival de la chanson tunisienne 2021 publie la liste définitive des nominés

De nouvelles œuvres musicales d’artistes confirmés et émergents s’ajoutent à la liste des projets récemment retenus pour participer à la 20 ème édition du Festival de la chanson tunisienne, prévue du 30 mars au 30 avril 2021.

Au mois de janvier dernier, le festival avait annoncé une liste de 35 artistes nominés dans les quatre catégories de la compétition: ” Chanson instrumentale “, ” Chanson engagée “, ” Libre création ” et ” Clip vidéo”.

L’Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques, a annoncé, mardi, la sélection de 8 nouvelles œuvres. Les œuvres se répartissaient comme suit: 8 pour la chanson instrumentale, 6 pour la chanson engagée, 4 pour la libre création et 18 pour le Vidéo-clip.

L’institution a expliqué ce changement par le nombre important des candidatures parvenues au comité d’organisation du festival. Le but est d’encourager les artistes à présenter leurs nouvelles créations, indique la même source.

Selon la liste définitive, plusieurs artistes auparavant retenus ne figurent plus dans la course aux palmarès du festival. Certaines œuvres ne répondant pas au règlement du festival ont été écartées, ont auparavant expliqué les organisateurs.

La création du festival de la chanson tunisienne remonte aux années 60. Après une absence de 11 ans, le festival est retour dans sa 20ème édition qui devait avoir lieu en 2020.

Cette manifestation annuelle a été reportée en raison de la pandémie de la covid-19 et les restrictions qui ont été décidées tout au long de l’année précédente. Elle ambitionne de renforcer le rayonnement de la chanson tunisienne à l’échelle nationale, arabe et internationale.

Selon le règlement, les candidats représentent plusieurs régions du pays. Dans chaque pôle régional, un comité a été créé pour chacune des 4 catégories. Chacun des comités est composé du délégué régional à la culture et de trois artistes (poète, compositeur et chanteur).

Le comité de sélection central est composé de Abdelhakim Belgaied (compositeur), Chahrazade Hlel (chanteuse), Riadh Bedoui (musicien), Abdelbasset Mosthal (musicien violoncelliste), Hmida Jerraya (poète) et Salah Hmidet (chanteur engagé).

Le comité d’organisation est dirigé par Chokri Bouzayane. Ils réunit également Adel Boundka, coordinateur des comités de sélection, Mohamed Beskri, coordinateur pour les régions, Hatem Guizani, coordinateur artistique et Ahmed Idir, coordinateur général du Festival.

Voici la liste définitive des candidats dans les 4 catégories de la chanson :

Chanson instrumentale :

– Mohamed Marouane Dhaoui (compositeur et distributeur)

– Mourad Cherif, (compositeur et distributeur)

– Mondher Barkous (compositeur et distributeur)

– Mourad Toumi (compositeur et distributeur)

– WassimKhemiri (compositeur et distributeur)

-Rassem Dammak (compositeur et distributeur)

– Hichem Ben Amara (compositeur et distributeur)

– Sabri Ouni (compositeur) et Souhail Cherni (distributeur)

Une seule composition est retenue pour chaque créateur qui est à la fois compositeur et le distributeur. Dans cette catégorie figure une seule œuvre d’un duo de créateurs, – un compositeur et un distributeur.

Chanson engagée :

Abir Derbal (chanteuse), Bechir Ben Hamed (poète), Bassem Trabelsi (compositeur) et Chokri Boudidah (distributeur)

Fedi Fathi (chanteur), Bechir Lakkani (poète) et Nejib Msalmani (compositeur et distributeur)

Bouchra Said (chanteuse), Othman Ghallela (poète et compositeur), Marwen Zaidi (distributeur)

Rouaida Brahmi (chanteuse), Rabeh Mejbri (poète), Slim Abdallah (compositeur) et Adlène Chakroun (distributeur)

Abdelaziz Mersani (chanteur), Achour Mejbri (poète), Chouaib Mihoub (compositeur) et Atef Yousfi (distributeur)

Hassane Ata (chanteur et distributeur), Sami Jelassi (poète et compositeur)

Une seule œuvre par groupe de créateurs (chanteur, poète, composteur et distributeur

Libre création :

Nizar Aissaoui et Kalil Behi (chanteurs), Kais Zairi (compositeur et distributeur)

Ahmed Mejri (chanteur et compositeur), Chedli Guerouachi (poète) et Rafat Abdelhak (distributeur)

Le duo Samia Ben Youssef (chanteuse) et Hassen Ata (chanteur), Sami Jelassi (poète et compositeur) et Wassim Khemiri (distributeur)

Safouene Adel Soultan (chanteur), Anis Bsila (poète et compositeur) et Alaeddine Ben Fguira (distributeur)

Une seule chanson est retenue pour chaque groupe de créateurs (chanteur, poète, compositeur et distributeur.

Clip Vidéo :

Khaled Kassem (metteur en scène et producteur)

Sami Rezgui (metteur en scène et producteur

Jinasse Zenaiguia metteur en scène et producteur de 3 clips vidéos)

Nabil Boudhina (metteur en scène et producteur)

Anis Gharbi (metteur en scène et producteur de 3 clips vidéos)

Nour Chiba (metteur en scène et producteur)

Nabil Mkaddem (metteur en scène et producteur)

Rachid Brichni (metteur en scène et producteur)

Fawzi Ghribi (metteur en scène et producteur)

Moez Ayadi (metteur en scène et producteur)

Mohamed Aydi (metteur en scène et producteur)

Rim Nakach (metteur en scène et producteur)

Hilmi Boukhris (metteur en scène et producteur)

Mona Chtourou (metteur en scène et producteur)

Pour chaque œuvre, figure un seul candidat en tant que metteur en scène et producteur. Cependant certains candidats participent avec une œuvre et plus.