CHAN-2020 (Finale) : Le Mali pour sa première étoile, le Maroc pour conserver sa couronne

Le Maroc, tenant du titre du Championnat d’Afrique des nations (CHAN), tentera de préserver sa couronne continentale face au Mali qui rêve de décrocher sa première étoile, dimanche soir à Yaoundé en finale de la compétition réservée aux footballeurs locaux.

Au Stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé, les Marocains joueront un adversaire redoutable qui aura pour mission de les empêcher de régner pour la deuxième édition de suite. Un exploit jamais réussi après 5 éditions.

Les “Lions de l’Atlas” pourraient imiter la RD Congo (2009 et 2016) et décrocher un second sacre dans le CHAN après celui signé à domicile en 2018 sur leurs terres.

“Nous espérons remporter le trophée pour la deuxième fois consécutive. Nous allons jouer notre jeu, avec une entame concentrée et déterminée”, indique le sélectionneur marocain Lhoussaine Amouta, avant d’ajouter : “C’est vrai que nous sommes favoris, car statistiquement nous avons les meilleurs chiffres. Pour nous, tout a été positif. Dimanche, il faudra créer le même environnement que lors des matches précédents pour rééditer l’exploit et remporter le trophée”.

Cette fois, ce sera au Cameroun que les coéquipiers du capitaine Ayoub El Kaâbi essayeront de préserver leur bien. Loin de leur public mais avec la ferme volonté de prouver qu’ils n’ont pas fait tout ce chemin pour rien. D’autant plus qu’ils ont évincé le pays hôte en demi-finale. Et c’était sans trop d’encombres puisqu’ils ont passé 4 buts au Cameroun.

“Le Mali est une équipe solide défensivement. En finale, nous devons être concentrés et décisifs surtout en attaque pour les pousser à ouvrir le jeu, ce qui nous permettra de jouer plus haut avec en plus les contres. Le match se jouera sur des détails”, déclare encore l’ancien entraîneur du Wydad de Casablanca.

Malgré ses qualifications au forceps, les “Aigles” du Mali, tout comme les “Lions de l’Atlas”, ont réalisé un parcours sans défaite jusque-là avec le même bilan : 4 succès et 1 nul en 5 rencontres. Si la copie globale est similaire dans ses grandes lignes, pour les détails, les poulains d’Amouta présentent des chiffres bien plus brillants. Notamment sur le plan offensif avec un total de 13 réalisations contre 3 uniquement pour le Mali.

“C’est vrai que nous allons jouer dimanche une deuxième finale de CHAN après celle de 2016, mais cette fois-ci, nous allons entrer avec la ferme idée de gagner le trophée”, affirme de son côté le sélectionneur malien, Nouhoum Diané, lors de la conférence de presse d’avant-match.

Cette sélection du Mali compte même des éléments qui ont été champions du monde U17 en 2015 mais aussi certains qui ont été sacrés avec les U20 lors

de la CAN de la catégorie en 2019.

La finale sera arbitrée par le directeur de jeu kényan Peter Waweru Kamaku, accompagné de son compatriote Gilbert Kipkoech et de la Camerounaise Carine Atezambong Fomo.