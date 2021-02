Tunisie : Manifestation nationale de commémoration du 8ème anniversaire de l’assassinat de Chokri Belaïd

Une manifestation nationale a été organisée, samedi en fin de matinée, à Tunis à l’occasion de la commémoration du 8ème anniversaire de l’assassinat de Chokri Belaïd.

Des milliers de manifestants ont pris le départ depuis la place des droits de l’Homme, au milieu d’un dispositif sécuritaire massif. Plusieurs barrages policiers bloquant l’accès à l’Avenue Habib Bourguiba ont été mis en place.

Des personnalités politiques de gauche, des représentants d’organisations nationales, dont en premier lieu, l’Union générale tunisienne du travail, ont participé à cette manifestation nationale.

Brandissant les portraits des deux martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, les manifestants ont scandé des slogans réclamant la vérité sur l’assassinat des deux hommes politiques et imputant à Ennahdha et à son président la responsabilité politique et la responsabilité pénale des assassinats.

Par ailleurs, les manifestants ont martelé des slogans réclamant des solutions pour l’actuelle situation économique du pays.

“Ni peur ni terreur la rue appartient au peuple”, ont scandé les manifestants, condamnant les arrestations aléatoires qui ont eu lieu après les mouvements sociaux qui ont éclaté récemment dans plusieurs régions du pays.