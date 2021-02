Commémoration de l’assassinat de Belaid : Incidents entre forces de l’ordre et manifestants à la fin de la manifestation ce samedi

Des incidents entre forces de l’ordre et manifestants commémorant le 8ème anniversaire de l’assassinat de Chokri Belaïd ont éclaté à la fin de la manifestation ce samedi, à l’Avenue Habib Bourguiba, a constaté le correspondant de l’agence TAP.

Naceur Laouni, membre du collectif de défense de Chokri Belaid a accusé les forces de l’ordre d’avoir agressé un avocat dans l’une des rues avoisinantes de l’Avenue Habib Bourguiba, provoquant la réaction des manifestants qui se sont empoignés avec les agents de la brigade anti-émeute, déployée sur cet axe important de la capitale non loin du ministère de l’Intérieur.

Intervenant au milieu d’une foule compacte de manifestants, Naceur Laouni a appelé à la protection des avocats et des manifestants et à “s’opposer aux directives de la sécurité parallèle appartenant au mouvement Ennahdha et aux lobbies des hommes d’affaires et des corrompus au ministère de l’Intérieur”.

La manifestation organisée ce samedi en commémoration du 8e anniversaire de l’assassinat de Belaid s’est globalement déroulée dans des conditions normales à part quelques incidents mineurs et des échanges de violence entre les manifestants eux-mêmes et entre manifestants et agents de la brigade anti-émeute.

La manifestation a démarré de la place des droits de l’homme à l’Avenue Mohamed V puis s’est dirigée vers l’avenue Habib Bourguiba. Elle s’est poursuivie près de 6 heures au milieu d’une présence policière massive.

Les manifestants ont scandé des slogans appelant à lever le voile sur l’assassinat de Chokri Belaid et Mohamed Brahmi et à la libération des personnes interpelées lors de la vague des protestations sociales qui a éclaté au mois de janvier dernier.

Chokri Belaid, secrétaire général du Parti des patriotes démocrates unifié a été assassiné le 6 février 2013. Le député Mohammed Brahmi, fondateur du parti Courant populaire a été assassiné le 25 juillet 2013 devant son domicile, quelques mois, après l’assassinat de Chokri Belaid.