Tunisie : La LTDH met en garde contre toute ” dérive ” des syndicats sécuritaires

La Ligue Tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) a dénoncé les mouvements, organisés, récemment, par certains syndicats de sécurité, mettant en garde contre des ” dérives “.

Dans un communiqué rendu public, ce mardi, la Ligue a appelé à un mouvement de protestation, samedi 6 février courant ” pour protéger les libertés individuelles et fondamentales, dénoncer les ” dérives ” de certains syndicats et réclamer la liberté des individus arrêtés lors des troubles.

La Ligue des droits de l’homme a invité le chef du gouvernement et ministre de l’Intérieur par intérim Hichem Méchichi à assumer ses responsabilités dans toute ” dérive sécuritaire “, appelant aussi le président de la République en tant que président de tous les Tunisiens à protéger la constitution et les libertés.

Des syndicats sécuritaires avaient annoncé, lundi, des mesures d’escalade en signe de protestation contre l’agression des forces de l’ordre, lors des manifestations qui ont eu lieu récemment dans différentes régions du pays.

Lors d’une manifestation, samedi dernier à Tunis, des protestataires ont jeté des projectiles en direction des forces de sécurité et proféré des ” insultes ” et propos ” diffamatoires ” portant ainsi atteinte à la dignité des policiers, selon des syndicats sécuritaires.

Les protestataires parmi les citoyens, réclamaient l’annulation des peines de prison, prononcées contre des consommateurs de cannabis et la libération des jeunes arrêtés lors des derniers troubles qui ont secoué le pays.

Les Syndicats de sécurité menacent de ne plus sécuriser des manifestations sportives et culturelles, les activités des tribunaux, et de ne plus infliger des amendes aux contrevenants.