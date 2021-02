Tunisie : Pluviométrie des dernières 24 heures

Voici les quantités de pluie enregistrées en mm, durant les dernières 24h:

Gouvernorat de Tunis

Tunis Carthage 4

Gouvernorat de Bizerte

Utique 2 – Menzel Bourguiba 3 – Ghézala 1 – Joumine 10 – Sejnène 7 – Tinja 2 – Bizerte 3 – Ghar El Melh 1 – Bizerte Ville 2

Gouvernorat de Nabeul

Mida 2 – Grombalia 2 – Béni Khiar 1 – Hammam Ghzaz 2 – Béni Khalled 3 – Korba 2 – Kélibia 6 – Menzel Témime 2

Gouvernorat de Zaghouan

Mogran 4

Gouvernorat de Béjà

Tibar 18 – Barrage Kessab 16 – Barrage Sidi Salem 6 – Mejez El Bab 4 – Testour 8 – Amdoun 19 – Nefza 7 – Teboursouk 24 – Guebolat 4 – Béjà Station 11 – Béjà Ville 10 – Béjà Sud 8 –

Gouvernorat de Siliana

Sidi Bourouis 1 – Makthar 3 – Rouhia 1 – Krib 11 – Kesra 2 – Gaafour 2 – Siliana 1

Gouvernorat de Jendouba

Fernana 9 – Béni Mtir 18 – Barrage Bouhertma 5 – Ghardimaou 3 – Aïn Draham 15 – Boussalem 13 – Jendouba 8 – Tabarka 6 – Balta/Bouawan 19 – Barrage Barbara 10

Gouvernorat du Kef

Kalaat Snan 2 – Jrissa 4 – Touiref 7 – Oued Mallègue 3 – Dahmani 7 – Tajérouine 6 – Kalaa Khasba 2 – Sakiet Sidi Youssef 19 – Nebr 3- Kef Station5 – Ksour 5 – K13 – Kef Ville 5

Gouvernorat de Kasserine

Kasserine 1 – Tala 2

Gouvernorat de Tataouine

Tataouine 1

Les plus importants phénomènes climatiques enregistrés :

Des vents forts atteignant une vitesse en km/h de :

Tala 94 – Tabarka 83 – Bizerte 79 – Monastir et Kasserine 72 – Mogran et Tataouine 68 – Siliana, Mahdia, Sidi Bouzid et Matmata 65 – Béjà , Kef, Enfidha, Tozeur, Remada 61 – Tunis Carthage, Jendouba, Médenine et Borma 58