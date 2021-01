Quels sont les masques en tissus qui sont inefficaces face au variant britannique de coronavirus

Le Haut conseil de la santé publique (HCSP) déconseille le port du masque en tissu et privilégie les masques de catégorie 1 qui sont plus filtrants surtout après l’apparition du nouveau variant venu de la Grande Bretagne et de l’Afrique du Sud.

En France, le HCSP déconseille les masques en tissu fait maison et ceux qui sont commercialisés de catégorie 2. Ces masques ne filtrent pas convenablement face à ce nouveau variant.

Il faudra donc faire le tri et se débarrasser des masques les plus vieux surtout su on n’a pas mentionné le nombre de lavage, qui est limité à 10 lavages à 60 degrés pour éliminer les virus et bactéries.

De son côté, le ministre de la Santé Olivier Véran a précisé la doctrine sur les masques après ces nouvelles recommandations du HCSP, dictées par la menace du variant anglais. “La quasi-totalité des masques industriels, ceux qu’on appelle les masques grand public de niveau 1”, reste valable, a déclaré sur France Inter le ministre qui a en revanche appelé à éviter “le masque artisanal qu’on fabrique chez soi avec la meilleure intention du monde”. Même en respectant les normes Afnor, ce type de masque “n’offre pas toutes les garanties nécessaires”, indique-t-il.