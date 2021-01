France : Lyon perd la tête, Lille et Rennes renversants

Surpris 1-0 par Metz, Lyon a abandonné le fauteuil de leader de L1 à Paris et Lille, vainqueur in extremis de Reims (2-1) dimanche lors d’une 20e journée heureuse pour Rennes et frustrante pour Saint-Etienne, décimé par le Covid-19.

Cruel scénario pour l’OL! Karl Toko Ekambi a rugi de plaisir à la 74e minute mais son but a été annulé après recours à la vidéo pour un hors jeu d’un coéquipier. L’arbitre Stépanie Frappart n’a en revanche rien eu à signaler sur le contre victorieux d’Aaron Leya Iseka à la 91e minute.

Battus pour la seconde fois de la saison seulement, les demi-finalistes de la dernière Ligue des champions comptent deux longueurs de retard sur le Paris SG et Lille. Mais ils disposent d’une confortable avance sur leurs poursuivants Monaco et Rennes, quatrième et cinquième à l’issue du week-end.

Défait samedi par le mal-classé Nîmes, l’Olympique de Marseille (6e) aura l’occasion de se rapprocher du peloton de tête à l’occasion de la réception de Lens mercredi pour le premier de ses deux matches en retard.

En attendant, la contre-performance de Lyon fait les affaires des Lillois qui ont dompté Reims avec un but à l’arraché de Jonathan David (90e+1) dans le temps additionnel. “On a poussé jusqu’au bout”, a savouré l’attaquant canadien.