Remaniement : La Ligue des électrices tunisiennes déplore la non proposition de noms de femmes à des postes ministériels

La vice-présidente de la Ligue des électrices tunisiennes, Turkia Ben Khedher a déploré le fait qu’aucune femme n’ait été proposé à un poste ministériel dans le remaniement annoncé samedi par le chef du gouvernement Hichem Mechichi.

“Le fait qu’aucune femme n’ait été proposé dans le remaniement ministériel est une discrimination envers les femmes et procède d’une mentalité masculine”, s’est insurgée Turkia Ben Khedher, critiquant l’absence d’une solidarité féminine appuyant la présence de femmes dans le remaniement ministériel opéré samedi.

La Ligue des électrices tunisiennes lancera une campagne en faveur de la participation des femmes à la prise de décisions, a ajouté Ben Khedher, estimant que la participation de la femme contribue à la réalisation de l’égalité et de l’équité entre les hommes et les femmes.

Le remaniement ministériel opéré samedi a touché onze portefeuilles. Ont été remplacées dans ce remaniement: Saloua Sghaier qui occupait le poste de ministre de l’Industrie, de l’énergie et des mines, Aksa Bahri, celui de l’Agriculture, de la pêche et des ressources hydrauliques et Leila Jaffel (Domaines de l’Etat et des Affaires foncières).

On enregistre également dans ce remaniement le départ de Thouraya Jeribi avec la suppression du ministère chargé de la Relation avec les instances constitutionnelle et la société civile et le rattachement des services du département à la présidence du gouvernement.

Avant le remaniement, le gouvernement Mechihi comptait huit femmes (sept ministres et une secrétaire d’Etat).