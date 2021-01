Tunisie : Mechichi dévoile la liste des nouveaux membres du gouvernement proposés

Le chef du gouvernement a annoncé samedi, au cours d’un point de presse à la Kasbah un remaniement ministériel qui a touché onze ministres (dont trois remplacements) et porté sur la suppression d’un ministère et d’un secrétariat d’Etat.

Ministre de la Justice : Youssef Zouaghi

Ministre de l’Intérieur : Walid Dhahbi

Ministre des domaines de l’Etat et des Affaires foncières : Abdellatif Missaoui

Ministre des Affaires locales et de l’Environnement: Chiheb Ben Ahmed

Ministre de la Santé : Hédi Khairi

Ministre de l’Industrie et des PME : Ridha Ben Mosbah

Ministre de l’Energie et des Mines : Sofien Ben Tounes

Ministre de l’Agriculture et des Ressources hydrauliques : Oussama Khriji

Ministre de la Culture et de la mise en valeur du Patrimoine: Youssef Ben Brahim

Ministre de la Formation professionnelle, de l’Emploi, de l’Economie sociale et de la

Solidarité : Youssef Fennira

Ministre de la Jeunesse et des Sports : Zakaria Belkhoja

Mechichi a mis en avant les défis auxquels le gouvernement fera face au cours de la prochaine étape ; le lancement des réformes économique et l’orientation vers la consécration de la justice sociale et le développement solidaire entre les régions.

Ce remaniement, a-t-il expliqué, a pour but d’apporter davantage d’efficience et d’harmonie au niveau de l’action gouvernemental, tout en maintenant la même logique, à savoir une équipe indépendante soutenue par une ” ceinture politique et parlementaire majoritaire “. Une équipe qui interagit positivement avec toutes les composantes de la classe politique et les organisations nationales et qui travaille en harmonie avec les institutions constitutionnelles.

Il a été décidé dans le cadre de ce remaniement la suppression du poste de secrétaire d’Etat aux finances ainsi et que du ministère chargé de la relation avec les instances constitutionnelle et la société civile et le rattachement des services de ce département à la présidence du gouvernement.

Ce remaniement intervient suite à une évaluation du rendement gouvernemental et du niveau de coordination entre ses structures, a souligné Mechichi.

” Il procède d’une volonté de travailler et d’accomplir des réalisations pour le pays, dans le respect de la Constitution, un des acquis de la révolution de la liberté et de la dignité dont nous venons de célébrer l’anniversaire “. Et d’ajouter, ” il est temps aujourd’hui que cette révolution nous garantisse le développement et la stabilité “.

La stabilité ne signifie pas l’absence de désaccords. Elle implique la bonne gestion de la différence entre les différentes institutions, dans le respect de l’Etat et de ses lois.