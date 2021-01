Tunisie : De nouvelles mesures pour le transport public, suite à la décision de confinement général

Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé mercredi, que le transport urbain avec toutes ses composantes: régulier, irrégulier et transport interurbain, se limiteront aux professions actives, aux agents de santé et aux cas d’extrême nécessité et ce suite à la décision du gouvernement de décréter un confinement général avec un couvre-feu de 16h jusqu’à 06 h du matin du jeudi 14 janvier jusqu’au dimanche 17 janvier 2021.

Le ministère a affirmé que les mesures nécessaires ont été prises pour assurer le retour des étudiants et des citoyens à leurs villes en 24h, à compter du mercredi matin, et qu’un appel a été lancé pour reprogrammer les vols internes de Tunisair Express, afin de garantir un niveau minimum de connexion aérienne interne.

Les lignes du transport public avec toutes ses composantes reprendront leur activité normale à partir du lundi 18 janvier 2021, dans le respect des horaires du couvre-feu.

La même source a rappelé les mesures prises pour assurer la continuité des services de transport à travers les passages frontaliers, les aéroports et les ports à un rythme normal, soulignant que les personnes exceptées du confinement sont celles dont la nature de l’activité requiert la poursuite du travail avec l’obligation de présenter une autorisation de déplacement signée par l’employeur et certifiant la nécessité de leur présence sur les lieux du travail et les passagers au départ vers d’autres pays ou ceux qui arrivent à condition de présenter les billets et les passeports au départ ou à l’arrivée.

Le transport des marchandises notamment vitales et des produits destinés à l’export et à l’import est autorisé tout au long de la journée et sur tout le territoire à condition que les conducteurs soient munis d’une autorisation ou d’un ordre de mission signés par l’entreprise ou le transporteur, a aussi précisé le ministère.

Il a réitéré son appel aux citoyens à respecter les mesures sanitaires de prévention notamment le port des masques et à éviter les déplacements sauf en cas d’extrême nécessité.

Il a invité les usagers des moyens de transport public à respecter les instructions des forces de sécurité afin de soutenir les efforts de lutte contre le coronavirus.