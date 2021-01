Tunisie – COVID-19 : 12% des décès sont survenus à domicile

Depuis le début de la pandémie en février 2020 jusqu’au 11 janvier 2021, 640 décès sur un total de 5340 morts du coronavirus sont survenus à domicile, soit environ 12% du total, a déclaré mardi le ministre de la santé, Faouzi Mehdi.

Lors d’une conférence de presse tenue à la Kasbah, le ministre a expliqué que plusieurs malades refusent d’être hospitalisés ce qui retarde leur prise en charge et les met en danger.

Faouzi Mehdi a qualifié la situation pandémique de dangereuse et très critique étant donné que le virus continue de se propager très rapidement sur l’ensemble du pays et les hôpitaux sont saturés.

Dans ce contexte, il a signalé que depuis le 31 décembre dernier jusqu’à hier mardi, 20 mille nouveaux cas confirmés d’infection au coronavirus ont été enregistrés et le bilan des décès a évolué à 5340.

Le ministre a fait savoir que tous les gouvernorats du pays connaissent une propagation rapide du virus atteignant une moyenne supérieure à 100 cas pour chaque 100 mille habitants et des niveaux encore plus élevés dans 19 gouvernorats.

Au vu de ces données, l’instance nationale de lutte contre le coronavirus a décidé mardi de décréter le confinement général pendant 4 jours à partir du jeudi 14 janvier jusqu’au dimanche 17 janvier 2021 et ce, à l’exception des secteurs vitaux.

Un couvre- feu est aussi décrété à partir de 16h jusqu’à 06 du matin et les cours seront suspendus dans les différents établissements scolaires ainsi que de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle dans les secteurs public et privé à partir du mercredi 13 janvier après la fin des cours jusqu’au 24 janvier 2021.

Selon le dernier bilan du ministère de la santé, publié mardi soir, la Tunisie compte 164934 cas confirmés d’infection au coronavirus dont 120999 guérisons et 5343 décès.

En date du 11 janvier 2021, 1802 malades atteints de la COVID-19 étaient hospitalisés dont 359 en soins intensifs et 130 placés sous respirateurs artificiels et ce, dans les secteurs public et privé.