SNCFT – Confinement général : Changement des horaires de départ des trains de la ligne de la banlieue du Sahel et de la banlieue sud de Tunis

La SNCFT a annoncé, mercredi, qu’un changement sera introduit sur les horaires de départ des trains de la ligne de la banlieue du Sahel, jusqu’à nouvel ordre, suite à la décision du gouvernement de décréter un confinement général avec un couvre feu de 16h00 jusqu’à 06h00, du matin du jeudi 14 janvier jusqu’au dimanche 17 janvier 2021. Les nouveaux horaires seront comme suit :

Le départ du premier train de Mahdia vers Monastir et Sousse aura lieu à 06h15 min

Le départ du dernier train de Mahdia vers Monastir et Sousse aura lieu à 14h20 min

Le départ du premier train de Sousse vers Monastir et Mahdia aura lieu à 06h

Le départ du dernier train de Sousse vers Monastir et Mahdia aura lieu à 13h55 min

Le départ du premier train de Monastir vers Sousse aura lieu à 06h25min

Le départ du dernier train de Sousse vers Monastir aura lieu à 14h30 min

La SNCFT a par ailleurs, indiqué que les trains de la Banlieue sud de la capitale seront programmés avec une fréquence de 30 minutes durant la période du confinement général, comme suit :

De la gare de Tunis vers celle d’Erriadh :

Départ de la première desserte à 06h30 min

Départ de la dernière desserte à 14h30 min

De la garde d’Erriadh vers celle de Tunis :

Départ de la première desserte à 06h30 min

Départ de la dernière desserte à 14h30 min