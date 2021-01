Ligue 2 (barrages) – L’AS Kasserine sauve sa place en Ligue 2

L’AS Kasserine a retrouvé la ligue 2 du football, après avoir battu l’ES Beni Khalled (3-1), mercredi après-midi pour le compte de la troisième et dernière journée du mini-tournoi d’accession en ligue 2.

Avec deux victoires et un nul, l’AS Kasserine, termine le tournoi en tête du classement avec 7 points, à une longueur d’avance sur l’AS Marsa vainqueur du SA Menzel Bourguiba (1-0), mais qui compte deux victoires contre une défaite et reste ainsi en Ligue 3 la saison prochain.

Les Kasserinois, rappelle-t-on, relégués en ligue 3 à à l’issue de la phase play-out de la Ligue 2 la saison dernière, ont sauvé leur place grâce à ce tournoi, organisé par la Fédération Tunisienne de football suite à à sa décision le 17 octobre dernier, de suspendre le CS Chebba et de lui interdire de participer à toutes les compétitions qu’elle organise au titre de la saison 2020-2021.

Une suspension qui a ouvert les portes pour la succession en Ligue 1 et Ligue 2. Ainsi la JS Karouian qui avait été reléguée en Ligue 2 a retrouvé l’élite après avoir remporté le tournoi barrage réunissant les équipes classées 13 et 14ème de la saison 2019-2020 et l’ AS Kasserine vainqueur du mini-tournoi d’accession, prend la place vacante en Ligue 2 .

La nouvelle saison du championnat de la ligue 2 débutera la deuxième quinzaine de janvier.

3ème journée-mercredi 13 janvier

A Bouficha (synthétique)

AS Kasserine 3 Nidhal Dalhoumi (8′), Bilel Touati (33′), Nidhal Dalhoumi (38′)

ES Beni Khalled 1 Houssem Habib (45′)

A Radès (synthétique)

SA Menzel Bourguiba 0

AS Marsa 1 Hamza Moussa (11′)

Déjà joués

2ème journée

A Bouficha artificiel:

AS Marsa 2 Bilel Ben Massoud 64′, Cherif Kechrid 77′

ES Béni Khalled 0

A Radès artificiel:

SA Menzel Bourguiba 0

AS Kasserine 0

Première journée:

mercredi 6 janvier

A Bouficha (synthétique):

AS Kasserine 1

AS Marsa 0

A Radès (synthétique)

ES Beni Khalled 0

SA Menzel Bourguiba 0

Classement final pts J

1.AS Kasserine 7 3 accède en Ligue 2

——————————————————————-

2.AS Marsa 6 3

3.SA Manzel Bourguiba 2 3

4.ES Béni Khalled 1 3