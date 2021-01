Samsung Electronics lance les gammes 2021 Neo QLED, MICRO LED et Lifestyle TV

Samsung entame sa 15e année en tant que première marque mondiale de télévision avec la vision “Des écrans partout, des écrans pour tous”.

Samsung Electronics Co. vient de dévoiler sa gamme d’écrans de télévision Neo QLED, MICRO LED et Lifestyle 2021 lors de son tout premier événement virtuel First Look en amont du CES 2021. La nouvelle gamme souligne l’engagement de Samsung en faveur de l’accessibilité, de la durabilité et de l’innovation avec de nouvelles avancées qui contribuent à redéfinir le rôle de la télévision dans les foyers des consommateurs.

“Au cours de l’année écoulée, nous avons été témoins du rôle essentiel que la technologie a joué pour nous aider à poursuivre notre vie et à rester en contact les uns avec les autres”, a déclaré JH Han, président de l’activité Affichage visuel chez Samsung Electronics. “Notre engagement en faveur d’un avenir inclusif et durable va de pair avec notre quête incessante d’innovation pour répondre aux besoins en constante évolution des consommateurs, qu’il s’agisse de réduire l’empreinte carbone de nos produits, de fournir une série de fonctions d’accessibilité ou d’offrir une expérience de visualisation inégalée qui s’adapte au mode de vie de chaque utilisateur”.

Un avenir durable et accessible pour tous

Au cours des prochaines années, Samsung s’engagera dans une démarche de ” passage au vert ” en alignant les opérations commerciales liées à la télévision grâce aux programmes de durabilité à long terme suivants :

Réduire l’empreinte carbone et améliorer l’efficacité énergétique : Samsung cherchera à réduire systématiquement son empreinte carbone globale dans la fabrication des téléviseurs. L’entreprise cherchera également à réduire la consommation d’énergie des utilisateurs et à utiliser davantage de matériaux recyclés dans l’ensemble de sa gamme de téléviseurs.

Conception d’emballages durables : En s’appuyant sur les précieux commentaires des consommateurs, Samsung étend son concept d'”éco-emballage” primé à tous les téléviseurs 2021 Lifestyle et à la plupart des téléviseurs de la gamme 2021 Neo QLED. Cette solution durable permet de recycler jusqu’à 200 000 tonnes de boîtes en carton ondulé chaque année[i]. En minimisant le texte et les images graphiques sur l’éco-emballage, l’encre à base d’huile utilisée traditionnellement pour l’impression couleur des boîtes de télévision est éliminée, ce qui contribue à réduire davantage les déchets.

Télécommande de cellule solaire : En 2021, les téléviseurs Samsung seront équipés d’une télécommande à énergie solaire qui pourra être rechargée par la lumière intérieure, la lumière extérieure ou par USB – une innovation unique en son genre pour la marque. Cette innovation permettra d’éviter le gaspillage de 99 millions de piles AAA sur une période de sept ans[ii]. Pour construire la télécommande, Samsung a innové en mettant au point un procédé de fabrication qui recycle les plastiques des bouteilles recyclables – dont 24 % de contenu recyclé[iii].

Les fonctions d’accessibilité 2021 de Samsung – désormais disponibles sur tous les modèles 2021 QLED et Neo QLED – apportent les dernières avancées technologiques et l’intelligence artificielle (IA) pour aider davantage de personnes à profiter confortablement de leur expérience télévisuelle. La gamme 2021 ajoute de nouvelles fonctionnalités telles que le déplacement des légendes, le zoom en langue des signes et l’audio à sorties multiples, permettant aux malentendants, aux sourds, aux malvoyants et aux aveugles d’optimiser leur visionnage en fonction de leurs besoins et de leurs préférences. D’ici 2022, Samsung s’engage à développer sa fonction de guide vocal, qui fournit des conseils audios aux personnes sourdes et malvoyantes. Et Samsung continuera à développer de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA pour améliorer l’accessibilité des téléviseurs Samsung dans les années à venir.

Le Neo QLED fait un bond en avant dans la technologie d’affichage des téléviseurs

Samsung introduit une toute nouvelle technologie d’affichage, la Neo QLED, sur ses modèles phares 8K (QN900A) et 4K (QN90A). Samsung fait passer la QLED au niveau supérieur grâce à une nouvelle source de lumière, la Quantum Mini LED contrôlée avec précision par la technologie de matrice quantique et le Neo Quantum Processor, un puissant processeur d’image optimisé pour la Neo QLED.

Samsung a conçu la Quantum Mini LED pour qu’elle ait 1/40e de la hauteur d’une LED classique. Au lieu d’utiliser une lentille pour disperser la lumière et un boîtier pour fixer la LED en place, la LED Quantum Mini possède des micro-couches incroyablement fines remplies de beaucoup d’autres LED. La technologie de matrice quantique permet un contrôle ultra-fin et précis des LEDs denses, empêchant le blooming et permettant aux spectateurs de profiter du contenu tel qu’il doit être vu. La Neo QLED augmente l’échelle de luminance à 12 bits avec 4096 pas ; cela permet de rendre les zones sombres plus sombres et les zones claires plus claires, ce qui donne une expérience HDR plus précise et plus immersive. Et la Neo QLED bénéficie du puissant processeur Neo Quantum de Samsung, dont les capacités de mise à l’échelle ont été améliorées. En utilisant jusqu’à 16 modèles de réseaux neuronaux différents, chacun formé à la mise à l’échelle de l’IA et à la technologie d’apprentissage profond, le processeur Neo Quantum peut optimiser la qualité de l’image en sortie 4K et 8K, quelle que soit la qualité de l’entrée.

Le 2021 Neo QLED 8K de Samsung présente un nouveau design Infinity One : un écran presque sans cadre qui offre une expérience visuelle encore plus immersive dans un design et un facteur de forme épurés. Et le boîtier Slim One Connect du Neo QLED 8K – un tout nouveau système de gestion des câbles qui peut être fixé au dos du téléviseur – permet une installation plus facile et une esthétique plus propre. Le 2021 Neo QLED 8K intègre également plusieurs fonctions audios de qualité supérieure qui remplissent la pièce ; le son dynamique de l’Object Tracking Sound (OTS) Pro correspond au mouvement des objets à l’écran, et le son SpaceFit analyse l’environnement physique du téléviseur installé et produit un son immersif adapté spécifiquement à votre espace.

Les modèles 2021 Neo QLED 8K et 4K de Samsung offrent des fonctions intelligentes qui élargissent le rôle du téléviseur et aident les consommateurs à répondre à leurs besoins changeants en matière de fitness, de divertissement et de bureau à domicile.

Samsung Health transforme la maison en une salle de gym personnelle, et la nouvelle fonction Smart Trainer suit et analyse la posture en temps réel, comme un coach personnel. Pendant et après l’entraînement, le Smart Trainer fournit un retour d’information sur la forme, vous aide à compter vos répétitions et calcule les calories brûlées. Grâce à la vidéo et à l’entraînement interactif via la commande vocale Bixby, le Smart Trainer de Samsung Health améliore et personnalise l’expérience d’entraînement à domicile.

transforme la maison en une salle de gym personnelle, et la nouvelle fonction Smart Trainer suit et analyse la posture en temps réel, comme un coach personnel. Pendant et après l’entraînement, le Smart Trainer fournit un retour d’information sur la forme, vous aide à compter vos répétitions et calcule les calories brûlées. Grâce à la vidéo et à l’entraînement interactif via la commande vocale Bixby, le Smart Trainer de Samsung Health améliore et personnalise l’expérience d’entraînement à domicile. Avec deux nouvelles fonctionnalités exclusives, Samsung propose une expérience de jeu télévisuel ultime. La fonction Super Ultrawide GameView permet aux joueurs de jouer non seulement au format large 21:9, mais aussi au format ultra-large 32:9. Le champ de vision plus large permet aux joueurs de ne pas manquer un seul instant de l’action. Et la barre de jeu permet aux joueurs de surveiller et d’ajuster rapidement les aspects critiques du jeu, qu’il s’agisse de changer de format, de vérifier le décalage d’entrée ou de connecter un casque. Enfin, FreeSync Premium Pro minimise les tremblements pour que les joueurs bénéficient d’une qualité d’image fluide tout au long du jeu.

permet aux joueurs de jouer non seulement au format large 21:9, mais aussi au format ultra-large 32:9. Le champ de vision plus large permet aux joueurs de ne pas manquer un seul instant de l’action. Et la barre de jeu permet aux joueurs de surveiller et d’ajuster rapidement les aspects critiques du jeu, qu’il s’agisse de changer de format, de vérifier le décalage d’entrée ou de connecter un casque. Enfin, FreeSync Premium Pro minimise les tremblements pour que les joueurs bénéficient d’une qualité d’image fluide tout au long du jeu. Avec Google Duo , les consommateurs peuvent utiliser leur téléphone pour lancer un appel vidéo de haute qualité et à grande vitesse auquel jusqu’à 32 personnes peuvent se joindre, quel que soit le système d’exploitation utilisé. Avec l’application Google Duo, vous pouvez passer des appels vidéo directement via une caméra optionnelle connectée par USB. Et avec la solution de caméra intelligente, la caméra peut suivre vos mouvements. Elle effectuera automatiquement un zoom avant et arrière pour que vous ayez la bonne taille, toujours au point.

, les consommateurs peuvent utiliser leur téléphone pour lancer un appel vidéo de haute qualité et à grande vitesse auquel jusqu’à 32 personnes peuvent se joindre, quel que soit le système d’exploitation utilisé. Avec l’application Google Duo, vous pouvez passer des appels vidéo directement via une caméra optionnelle connectée par USB. Et avec la solution de caméra intelligente, la caméra peut suivre vos mouvements. Elle effectuera automatiquement un zoom avant et arrière pour que vous ayez la bonne taille, toujours au point. PC sur TV sur les appareils Samsung permet aux consommateurs de connecter un PC au téléviseur, permettant ainsi de travailler et d’apprendre depuis la maison grâce à l’écran du téléviseur avec une souris, un clavier et un PC connectés. Les consommateurs peuvent également accéder directement à MS Office 365 via le navigateur web du téléviseur pour créer et modifier des documents. Il suffit d’installer une application Easy Connection sur votre ordinateur et de vous connecter à votre compte Samsung. Votre téléviseur se connectera automatiquement à votre PC, ce qui vous permettra de travailler en toute simplicité depuis votre salon.

Une nouvelle ère de qualité d’image et de design à couper le souffle avec MICRO LED

En 2021, la promesse de Micro LED revient à la maison. Avec la nouvelle gamme MICRO LED, Samsung a rendu le Micro LED disponible dans un format de télévision traditionnel pour la première fois, offrant aux consommateurs une expérience visuelle époustouflante sur un écran ultra-large de nouvelle génération.

Disponible en 110”, 99”, et des tailles plus petites d’ici la fin de l’année, la nouvelle ligne MICRO LED utilise des lumières LED de taille micrométrique pour éliminer le rétro-éclairage et les filtres de couleur utilisés dans les écrans conventionnels. Elle est auto-éclairante, produisant des couleurs et une luminosité incroyablement réalistes grâce à ses 24 millions de LED contrôlées individuellement. Et avec un design monolithique défini par un ratio écran/corps de plus de 99%, tout ce que vous verrez est une qualité d’image à couper le souffle.

Samsung a innové dans le domaine de la télévision intelligente en tirant parti de l’écran massif de la nouvelle gamme MICRO LED. Par exemple, les consommateurs peuvent utiliser la fonction 4Vue (Quad View) pour regarder confortablement jusqu’à quatre sources de contenu différentes simultanément sur un seul écran. Les téléspectateurs peuvent connecter plusieurs appareils externes pour suivre plusieurs matchs de séries éliminatoires en même temps, ou visionner une vidéo en streaming tout en jouant à un jeu vidéo – le tout dans une qualité et une taille étonnante.

Enfin, l’expérience audio dynamique du nouveau MICRO LED est tout aussi immersive que ses visuels. Avec Majestic Sound, il offre un son 5.1 à couper le souffle sans haut-parleur externe, transformant ainsi n’importe quelle pièce en un luxueux home cinéma.

Améliorer le portefeuille des télévisions primées Lifestyle

Samsung améliore également sa gamme de téléviseurs 2021 Lifestyle avec un nouveau design et de nouveaux facteurs de forme pour refléter l’évolution des intérêts et des goûts des consommateurs. Depuis son lancement en 2017, The Frame a redéfini la télévision, transformant les écrans en œuvres d’art étonnantes, avec plus d’un million d’unités vendues.

La version 2021 s’appuie sur l’héritage novateur de The Frame, offrant une expérience plus personnalisable dans une forme plus fine. The Frame est environ à moitié plus fin[iv] que les versions précédentes, reflétant la profondeur d’un cadre photo traditionnel. De nouvelles options de cadre amovible sont disponibles en cinq couleurs et deux styles différents personnalisables – Moderne et Biseauté – pour s’adapter à l’esthétique de la pièce dans laquelle se trouve The Frame.

Grâce à un abonnement au tout nouveau Art Store de The Frame, les consommateurs pourront profiter de plus de 1 400 pièces soigneusement sélectionnées. La nouvelle technologie IA pour la sélection d’œuvres d’art de Samsung permet de mieux analyser les préférences individuelles des consommateurs pour leur recommander des œuvres d’art.

Avec ses options de personnalisation quasi sans fil, la gamme de téléviseurs Samsung, qui comprend The Frame, The Serif, The Sero, The Terrace et The Premiere, améliore immédiatement le décor de n’importe quel foyer.

À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspire le monde et façonne l’avenir avec des idées et des technologies transformatrices. La société redéfinit les mondes des téléviseurs, des smartphones, des appareils portables, des tablettes, des appareils numériques, des systèmes réseau et de la mémoire, des systèmes LSI, des fonderies et des solutions LED. Pour les dernières nouvelles, veuillez visiter la salle de presse Samsung à l’adresse http://news.samsung.com.

