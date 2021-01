Tunisie : Des membres de famillles de martyrs et blessés de la révolution décident d’entamer de nouvelles formes de protestation

Des membres de familles de martyrs et blessés de la révolution ont décidé, dimanche, de poursuivre leur sit-in et d’entamer de nouvelles formes de contestation afin de voir la liste des martyrs et blessés de la révolution définitivement publiée au JORT, et ce, dans les plus brefs délais.

Ils réclament, aussi, l’application des recommandations issues des travaux du Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Adel Ben Ghazi, membre du collectif de soutien aux familles des martyrs et blessés de la révolution, a déclaré, dimanche, dans un point de presse, à Tunis, que le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Tabboubi, a adopté, lors de sa réunion avec les représentants du comité, samedi soir, les revendications de ces familles réclamant la publication de la liste définitive au JORT dans les plus brefs délais.

Il a qualifié la position de la centrale syndicale de “positive”.

Ben Ghazi a critiqué “le laxisme” du gouvernement envers ce dossier, invitant toutes les organisations nationales à faire pression pour la publication immédiate de la liste des martyrs et blessés de la révolution avant le démarrage du dialogue nationale.

Certaines familles de martyrs et blessés de la révolution observent, depuis le 17 décembre dernier, un sit-in dans les locaux de l’Instance générale des résistants, martyrs et blessés de la révolution et des opérations terroristes.

Rappelons que le 8 décembre dernier, le président de l’Instance générale des résistants, des martyrs et blessés de la révolution et des opérations terroristes, Abderrazak Kilani, a, au cours d’une conférence de presse, indiqué que la liste définitive des martyrs et blessés de la révolution est “presque prête”.

Elle sera rendue publique au cours des prochains jours, et publiée au Journal Officiel, à l’occasion des festivités marquant le Xe anniversaire de la révolution.

Les listes éditées par l’Instance Vérité et Dignité et par le Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales seront fusionnées, a-t-il ajouté.

Il a précisé que tous les noms figurant sur la liste définitive doivent répondre aux conditions légales requises pour l’appellation de “martyr” ou de “blessé de la révolution”.

Le 8 octobre 2020, la Commission des martyrs et blessés de la révolution a publié la liste définitive des martyrs et blessés sur le site électronique du Comité Supérieur des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

La liste comporte les noms de 129 martyrs et 634 blessés.