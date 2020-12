Tunisie : Les surveillants et surveillants généraux observent une journée de colère à partir du 6 janvier prochain

La fédération générale des surveillants et surveillants généraux a décidé d’observer une journée nationale de colère le 6 janvier 2021 à la place de la Kasbah, a-t-elle annoncé dans un communiqué aujourd’hui, dimanche.

La fédération a appelé à l’activation de l’accord du 8 mai 2018, notamment au niveau de la prime de base numérique pour le temps scolaire, ainsi qu’à la retraite sur la base de 37/55 et à une promotion exceptionnelle pour tout le secteur.

Les surveillants et surveillants généraux revendiquent une augmentation de la prime d’administration des surveillants généraux et la régularisation du statut des contractuels ainsi que l’activation des promotions régulières pour l’année 2020, selon le communiqué de la fédération qui a boycotté les examens scolaires, au cours de la dernière semaine fermée pour les élève des collèges et lycées.

Rappelons que les membres du bureau exécutif de la fédération mènent un sit-in ouvert depuis plus de deux semaines au siège du ministère de l’Education pour exiger l’activation de l’accord entre la fédération et le ministère leur permettant notamment d’obtenir un certain nombre de primes, d’intégrer les surveillants recrutés à titre provisoire.