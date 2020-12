Ligue 1 (4e journée) : résultats et classement

Résultats et classement à l’issue des matches de la 4e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputés dimanche:

Dimanche 27 décembre

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane 0

Espérance ST 1

Med Ali Ben Romdhane (61e)

Au Bardo (Hédi Ennaifer):

Stade Tunisien 0

AS Rejiche 0

A Hammam-Sousse:

ES Sahel 3

Darwin Gonzales 39e, Hamza Lahmar (SP) 59e et Slim Boukhanchouche (SP) 84e

US Monastir 1 Idriss Mhirssi 54e

A Metlaoui:

ES Metlaoui 2 Iheb Marzouki 16e, Alaa Bouslimi 89e

JS Kairouan 0

Déja joués

Samedi 26 décembre

A Bizerte (Bsiri):

CA Bizertin – AS Soliman 2-1

A Hammam-lif:

Club Africain – US Tataouine 2-2

NB : Le match O.Béja – CS Sfaxien est reporté à une date ultérieure.

Classement PTS J V N D PB PC Dif

1. Espérance ST 10 4 3 1 0 5 2 +3

2. ES Sahel 9 4 3 0 1 8 4 +4

3. S. Tunisien 8 4 2 2 0 8 2 +6

4. CS Sfaxien 7 3 2 1 0 5 1 +4

. ES Métlaoui 7 4 2 1 1 3 2 +1

6. USB Guerdane 5 4 1 2 1 2 1 +1

. O. Béja 5 3 1 2 0 4 3 +1

. AS Réjiche 5 4 1 2 1 3 2 +1

. C.Africain 5 4 1 2 1 5 7 -2

10. AS Soliman 4 4 1 1 2 5 7 -2

11. CA Bizertin 3 4 1 0 3 3 6 -3

12. US Tataouine 2 4 0 2 2 2 5 -3

13. US Monastir 1 4 0 1 3 2 6 -4

. JS Kairouan 1 4 0 1 3 2 9 -7