Total Tunisie est élu « Service Client de l’année » pour la 2e année consécutive

Total Tunisie est plébiscité pour la deuxième fois par ses clients dans la catégorie « Service aux automobilistes ». L’Élection du Service Client de l’Année Tunisierécompense les entreprises dont la relation client est la plus performante. Cette récompense vient couronner plusieurs années de travail et d’engagement quotidien de l’ensemble des collaborateurs de Total Tunisie afin d’offrir une qualité de service optimale à ses clients.

« En décrochant une nouvelle fois cette distinction, Total Tunisie confirme son ambition d’être une marque de référence pour les automobilistes tunisiens, reconnue pour sa proximité avec ses clients et la valeur qu’elle apporte à chacun d’entre eux », a déclaré Abdesslam Rhnimi, Directeur général de Total Tunisie.

L’étude, réalisée par IPSOS/Qualimétrie, s’appuie sur 160 tests clients mystères. Ceux-ci sont conduits sous la forme de visites physiques, d’appels, d’e-mails ou encore de contacts établis via les réseaux sociaux et permettent d’obtenir une véritable photographie des attentes exprimées au quotidien par les clients des entreprises sélectionnées. Avec ce prix, Total Tunisie continue d’apporter la preuve de sa capacité à associer qualité produit et excellence de la relation client tant au niveau de la gamme de prestations proposées dans les stations-service de son réseau que dans ses interactions avec les clients.

À propos de Total Tunisie

Filiale du groupe multi-énergies Total, Total Tunisie est présent en Tunisie depuis plus de 70 ans, et est un acteur majeur et global sur l’ensemble du marché des produits et services pétroliers ; réseau de stations-service, clients industriels, lubrifiants, aviation, GPL et logistique.

Total Tunisie compte plus de 300 collaborateurs et génère plus de 4 000 emplois indirects, commercialise près de 800 tonnes de produits pétroliers par an et ses activités sont réparties sur 8 sites industriels et plus de 160 stations-service à travers tout le territoire www.total.tn

À propos de la branche Marketing & Services de Total

La branche Marketing & Services de Total développe et distribue des produits principalement issus du pétrole et tous les services qui peuvent y être associés. Ses 32 000 collaborateurs sont présents dans 107 pays, ses offres de produits et de services commercialisées dans 150 pays. Total Marketing Services accueille chaque jour plus de 8 millions de clients au sein de son réseau de plus de 15 600 stations-service dans 71 pays. 4ème distributeur mondial de lubrifiants et 1er distributeur de produits pétroliers en Afrique, la branche commerciale de Total appuie son développement sur l’ensemble de ses sites de production dans le monde où sont fabriqués des lubrifiants, des bitumes, des additifs, des carburants et des fluides spéciaux.

À propos de Total

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité. Nos 100 000 collaborateurs s’engagent pour une énergie meilleure, plus abordable, plus sûre, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

* * * * *

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « Total », « Groupe Total » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs.

Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.