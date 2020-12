Championnat de France : Lille et le PSG se neutralisent dans le match pour la première place

Lille et le Paris Saint-Germain se sont neutralisés (0-0), dimanche soir en clôture de la 16e journée du championnat de France.

L’objectif des hommes de Galtier était de l’emporter pour prendre 3 points d’avance sur l’OL, et 4 points sur son adversaire du jour. Pour Thomas Tuchel, l’objectif était de l’emporter à l’extérieur pour récupérer sa place de leader à la fin de cette 16e journée.

Ce match à enjeu est resté fermé durant ces 90 minutes avec 3 tirs cadré à 1 pour les Lillois. Aucune des deux attaques n’a réussi à trouver la faille dans la défense adverse.

Le score n’a pas évolué durant ces 90 minutes et les deux équipes se sont quittées sur un score vierge et nul.

Le LOSC récupère la première place en repassant devant l’OL grâce au goal-average et le PSG reste troisième et n’est plus qu’à un point des deux premiers.

Résultats de la 16e journée

Samedi 19 décembre

Metz – Lens 2 – 0

Marseille – Reims 1 – 1

Nice – Lyon 1 – 4

Dimanche 20 décembre

Brest – Montpellier 2 – 2

Nantes – Angers 1 – 1

Dijon – Monaco 0 – 1

Strasbourg – Bordeaux 0 – 2

Saint-Etienne – Nîmes 2 – 2

Lorient – Rennes 0 – 3

Lille – Paris SG 0 – 0

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Lille 33 16 9 6 1 28 10 18

2. Lyon 33 16 9 6 1 31 14 17

3. Paris SG 32 16 10 2 4 35 10 25

4. Marseille 28 14 8 4 2 21 13 8

5. Rennes 28 16 8 4 4 25 19 6

6. Montpellier 27 16 8 3 5 27 25 2

7. Monaco 26 16 8 2 6 26 23 3

8. Lens 24 15 7 3 5 24 23 1

9. Angers 24 16 7 3 6 21 25 -4

10. Metz 23 16 6 5 5 19 16 3

11. Brest 23 16 7 2 7 27 29 -2

12. Bordeaux 22 16 6 4 6 17 17 0

13. Nice 21 15 6 3 6 19 20 -1

14. Saint-Etienne 17 16 4 5 7 16 23 -7

15. Nantes 15 16 3 6 7 18 27 -9

16. Strasbourg 14 16 4 2 10 22 28 -6

17. Reims 14 16 3 5 8 21 27 -6

18. Nîmes 12 16 3 3 10 13 31 -18

19. Lorient 11 16 3 2 11 15 29 -14

20. Dijon 9 16 1 6 9 9 25 -16