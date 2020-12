Tunisie : Des organisations appellent Kais Saïed à présenter une initiative législative pour protéger les droits des migrants

Dans une lettre adressée au président de la République, Kais Saïed, à l’occasion de la Journée internationale des migrants, correspondant au 18 décembre de chaque année, des organisations actives dans le domaine des droits des migrants et des réfugiés ont appelé le chef de l’Etat à présenter une initiative législative pour garantir et protéger les droits des migrants tels que mentionnés dans la constitution tunisienne .

Les signataires ont également appelé le président de la République à intégrer la question des migrants et des réfugiés dans les travaux du conseil de sécurité nationale et dans les débats nationaux soulignant la nécessité d’accélérer l’adoption de la loi sur l’asile par le parlement et la ratification par la Tunisie des conventions relatives à la protection des droits des migrants et des réfugiés.

Ils ont, en outre, mis l’accent sur l’importance d’inclure les questions de migration et d’asile dans les stratégies de développement et dans tous les efforts nationaux visant à mettre en place un système national de protection des droits de l’homme et à promouvoir la coopération internationale avec les pays du Sud et du Nord pour trouver des solutions durables au profit de de ces populations et ce, dans le cadre de la diplomatie et de la politique étrangère.

Les organisations signataires ont souligné que malgré les avancées législatives visant à renforcer les droits des migrants et des réfugiés en Tunisie, il existe encore de nombreuses lacunes notamment au niveau de la mise en œuvre de certaines lois en l’absence des textes d’application.

Parmi les signataires, l’Institut arabe des droits de l’homme, la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme, le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, l’Association tunisienne des femmes démocrates, le Réseau euro-méditerranéen des droits humains et l’Association Terre d’Asile Tunisie.