Lancement de la deuxième édition de l’Africa Customer Week par TOTAL

Du 14 au 18 décembre 2020, Total Tunisie lance la deuxième édition de l’Africa Customer Week. Initiée pour la première fois en Afrique en novembre 2019 sous le thème « Être centré client », la deuxième édition de l’Africa Customer Week est l’occasion de réaffirmer à nos clients notre volonté de construire une relation forte et durable sur le long terme avec eux.

Cette année encore, les équipes de Total en Afrique se mobilisent pour incarner les promesses clients BtoB et BtoC, dans un climat d’échanges, d’écoute et de proximité autour d’événements dédiés à leurs clients. L’occasion pour Total Tunisie et ses équipes de montrer et démontrer à l’ensemble de leurs clients qu’ils sont au cœur de leur attention, mais également de co-construire avec eux une relation de long terme.

C’est aussi une opportunité de mieux comprendre les défis et attentes de nos clients, afin de proposer des produits et services répondant au mieux à leurs besoins.

Cette deuxième édition revêt une importance particulière dans le contexte de pandémie de la Covid-19. La crise a confirmé la pertinence d’être reconnu par nos clients comme un partenaire de référence, de proximité.

« Le succès de la 2e édition de l’Africa Customer Week est le fruit de l’engagement des équipes et des efforts de la filiale surtout en ces temps critiques » a précisé Abdesslam RHNIMI, Directeur Général de Total Tunisie.