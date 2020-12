Hichem Mechichi rencontre le président du parlement français

Lundi après-midi, le chef du gouvernement Hichem Mechichi a poursuivi sa visite en France par un entretien avec le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand.

La rencontre s’est notamment axée sur le besoin d’asseoir des échanges culturels, politiques et économiques plus intenses entre la Tunisie et la France, étant profondément convaincues des valeurs démocratiques et des droits de l’homme que les deux pays partagent.

L’entrevue a également porté sur les moyens d’impulser la coopération entre les deux pays, la France étant le premier partenaire économique de la Tunisie.

Mechichi a ensuite pris part à une séance de travail entre une délégation de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat conduite par son président Samir Majoul et le Mouvement des entreprises de France (MEDEF).

La réunion, dirigée par les présidents des deux organisations patronales, a porté sur les relations économiques bilatérales et les programmes de coopération entre les deux structures.

Les participants des deux côtés ont examiné les moyens d’identifier de nouveaux domaines de partenariat.

Le ministre de l’Economie, des Finances et du soutien à l’Investissement Ali Kooli, qui a assisté à la réunion, a mis en évidence, dans une déclaration aux médias, l’importance du volet économique dans la visite du chef du gouvernement.

Kooli qui s’était auparavant entretenu avec son homologue français, a affirme avoir abordé les projets économiques entre les deux pays et les programmes des investissements communs.

La partie française a affirmé son plein soutien au gouvernement tunisien en cette conjoncture délicate en Tunisie et a fait preuve d’une réelle volonté d’y doubler les investissements.