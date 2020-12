Tunisie – Covid-19 : le bilan général à Ben Arous, Mahdia, Manouba et Kébili

Le bilan de la situation épidémiologique durant les dernières 24 heures dans les gouvernorats de Ben Arous, Mahdia, Manouba et Kébili, fait état de nouveaux chiffres dans le nombre de cas positifs et les décès, avec des variations d’une région à l’autre.

Les Directions régionales de la Santé publique ont dévoilé les cas positifs révélés par les analyses d’échantillons et leur répartition géographique dans chacun des gouvernorats précités, en plus du nombre des cas rétablis.

A la lumière des nouveaux chiffres enregistrés, lecture dans le bilan général pour chacun des quatre gouvernorats:

-Ben Arous

Le dernier bilan, révélé ce dimanche, dans ce gouvernorat du Grand Tunis, fait état de 48 nouveaux cas positifs alors que 32 patients atteints de la Covid-19 se sont rétablis.

Un chiffre total de 196 cas Covid-19 a été jusque là enregistré dans la région.

Trois (3) décès sont également recensés, durant les dernières 24 heures, ce qui porte à 165 décès le nombre total de personnes décédées à cause de la Covid-19 dans tout le gouvernorat.

-Mahdia

Ce gouvernorat du Sahel a enregistré 36 nouveaux cas rétablis portant ainsi à 1763 personnes le nombre total des rétablissements depuis le début de la pandémie en mars dernier.

Des analyses effectuées sur 217 échantillons, révèlent un chiffre de 55 nouveaux cas positifs répartis entre Mahdia ville (19), Chebba (12), El Jem (10), Ksour Essaf (7) et Souassi (6) et Boumerdass (1).

Le nombre de pensionnaires actuellement admis à l’Unité Covid-19 du CHU Tahar Sfar à Mahdia ville, est de 31 patients dont 12 en réanimation. Seize (16) patients atteints de formes sévères de la Covid-19, sont placés sous oxygène alors que trois (3) autres sont hébergés aux services d’urgences.

Depuis le début de la pandémie, le gouvernorat a enregistré un total de 2428 cas positifs dont la majorité rétablis. Le nombre de décès s’élève à 71 morts alors que 594 cas sont encore porteurs du virus.

-Manouba

Le bilan général fournis par les autorités sanitaires dans ce gouvernorat du Grand Tunis, fait état du décès d’un homme, 76 ans, origianire de la délégation de Tebourba qui était testé positifs lors de son admission au CHU la Rabta à Tunis.

Tebourba accapare la majorité des nouveaux cas positifs, avec 27 personnes recensées parmi un total de 52 contaminés. Les autres cas sont répartis entre les délégations de Manouba ville, Oued Ellil, La Mornaguia et El Battan.

Le gouvernorat enregistre actuellement un total de 816 cas actifs dont 813 sont auto-confinés et les 3 restants sont placés dans des hôpitaux pour toute la période de leur confinement obligatoire. D’après leur répartition géographique, Tebourba est encore une fois au top des zones les plus touchées avec 247 cas, suivie de Manouba ville avec 245 cas actifs.

Pour les autres délégations citées, les chiffres sont moins importants, -sans tenir compte de la densité de population dans chacune des régions-, à savoir 78 à Oued Ellil, 76 à Jedaida, 61 à Mornaguia, 37 à El Battan, 34 à Douar Hicher et 23 à Borj El Amri.

Depuis le début de la pandémie en mars dernier, le gouvernorat de Manouba a enregistré un total de 173 décès et 2416 cas positifs dont 1428 rétablis.

– Kébili

Les derniers chiffres dans ce gouvernorat du Sud-Ouest, font état de 22 cas positifs dont 10 à Kébili-Nord et 3 à Kébili-Sud. Les cas restants sont répartis entre trois autres délégations, avec 5 cas à Douz-Nord, 2 à Douz-Sud et autant (2) à Souk Lahad.

Aucun nouveau décès n’a été enregistré dans la région où 93 morts sont recensés depuis le début de la crise sanitaire en mars dernier.

Le nombre total des cas positifs dans tout le gouvernorat a atteint la barre de 2535, d’après le résultat des analyses d’échantillons effectuées au Laboratoire mobile d’analyses microbiologiques installé à la Clinique militaire multidisciplinaire de Kébili.

Une lecture dans les précédents résultats révèle une nette évolution des cas positifs depuis la réouverture des frontières en juin dernier, avec 2424 cas enregistrés au total.