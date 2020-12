Echaab accuse la majorité parlementaire qui soutient le gouvernement de vouloir bloquer les propositions visant à améliorer le budget 2021

Le mouvement Echaab a accusé la majorité parlementaire qui soutient le gouvernement de vouloir bloquer les propositions visant à améliorer le budget de l’Etat 2021 et lui conférer une dimension sociale de manière à mettre un terme à la disjonction entre les processus politique et social et à l’accumulation d’échecs depuis 2011.

Dans un communiqué rendu public samedi soir, Echaab a dononcé toutes les formes de violence commises par la coalition al-Karama pour “resserrer l’étau autour du bloc démocratique qui a montré son efficacité dans la défense d’un projet national à contenu social et en faveur du caractère civil de l’Etat, la démocratie et la souveraineté”.

Le mouvement Echaab qui forme avec le Courant démocrate (Attayar) et des indépendants le bloc démocratique (38 sièges), a également dénoncé le laxisme de la présidence de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) face au climat de travail malsain dans le parlement.

Le parti a salué la position des organisations nationales dont notamment l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH) et l’Ordre national des avocats de Tunisie ainsi que d’autres composantes de la société civile pour leur soutien au bloc démocratique et la défense du caractère civil de l’Etat et des acquis sociaux.