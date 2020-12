Tunisie : Suspension temporaire de la grève générale (Association tunisienne des jeunes médecins)

Le président de l’Association tunisienne des jeunes médecins, Jed Henchiri, a annoncé aujourd’hui, qu’il a été décidé de suspendre, temporairement, la grève générale décrétée par l’organisation dans les différentes régions du pays et de reprendre les activités hospitalières et académiques, à partir de ce jeudi.

Il a ajouté, dans une déclaration à la TAP, que cette décision intervient suite à l’interaction positive du chef du gouvernement, Hichem Mechichi avec les revendications de l’organisation lors de la rencontre qu’il a eue avec ses représentants, mardi dernier, au palais du gouvernement de la Kasbah en marge de la journée de colère organisée par le secteur de la santé suite à la mort tragique du jeune médecin, Badreddine Aloui après sa chute dans une cage d’ascenseur à l’hôpital de Jendouba

Il a expliqué que ces revendications portent, notamment sur la révocation et la poursuite administrative et judiciaire du ministre de la Santé et des directeurs centraux du ministère de la Santé ainsi que l’indemnisation de l’accident mortel du jeune médecin en le qualifiant d’accident de travail et en accordant à sa famille un doctorat honorifique en chirurgie que la victime n’a pas eu le temps d’obtenir.

Henchiri a ajouté que l’organisation des jeunes médecins a proposé également la création d’une instance supérieure indépendante pour sauver le secteur de la santé publique disposant de toutes les prérogatives et gérée par des experts et compétences du secteur de la santé. Cette instance, relèvera, a-t-il dit, de la présidence du gouvernement loin de l’intervention du ministère de la santé qui est, selon lui, une partie du problème.

Il a indiqué que le chef du gouvernement a promis d’organiser une réunion au cours de la troisième semaine de ce mois pour examiner les différents problèmes du secteur de la santé publique et l’ensemble des revendications des professionnels.

Henchiri a, par ailleurs, annoncé la poursuite du mouvement de protestation par le port du brassard noir à tous les niveaux et dans tous les services en attendant le résultat de la réunion prévue avec le chef du gouvernement.

L’Association tunisienne des jeunes médecins a décidé, d’entamer le 4 décembre courant, une grève nationale présentielle (étudiants, internes et résidents), avec arrêt de toutes les activités hospitalières, outre l’organisation d’une journée de colère avec la participation de tous les médecins de tous secteurs sur fond du décès de Badreddine Aloui.