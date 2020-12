Tunisie : “Le Musée de la démocratie”, un outil moderne pour sensibiliser davantage les personnes à besoins spécifiques à leurs droits politiques et civiques

Un certain nombre de personnes à besoins spécifiques ont participé à la manifestation “Musée de la démocratie” organisée, mercredi, dans un hôtel de la capitale, par l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE), en coopération avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, et ce, dans le but de renforcer la participation de cette catégorie de personnes aux élections et afin de les sensibiliser à leurs droits politiques et civiques.

L’organisation du “Musée de la démocratie” au profit des personnes à besoins spécifique, coïncide avec la Journée internationale des personnes handicapées, célebrée le 3 décembre de chaque année.

Les organisateurs de cette rencontre ont passé en revue les dates phares de la politique en Tunisie, les institutions majeures de l’Etat, ainsi que les différentes étapes électorales via la technologie de la réalité virtuelle.

Dans une déclaration à la TAP, le membre de l’ISIE , Belgacem Ayachi a indiqué que l’Instance vise à travers cet évènement, à enrichir les connaissances des personnes handicapées sur leurs droits et devoirs civiques et à simplifier leurs connaissances des différentes étapes électorales, en s’appuyant sur la technologie de pointe.

Le “Musée de la Démocratie”, qui a développé sa propre application gratuite sur “Google Play” et “iStore”, est une méthode pédagogique simplifiée au profit des personnes à besoins spécifiques, et asprie à les sensibiliser quant à la participation à la vie publique.

Ayachi a affirmé à cet effet que l’ISIE a tenu à fournir à cette catégorie de personnes, tous les mécanismes et moyens pour faire parvenir le message, dont notamment, le langage des signes, la conception et l’impression et les bulletins de vote en écriture Braille” pour les non-voyants, dans le but de faciliter leur participation aux élections, et ce, dans le cadre du renforcement du principe de l’accès au vote pour tout le monde.

Pour sa part, la secrétaire générale de l’Organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées, Bouraouia Agrebi, a souligné l’importance de l’encadrement des personnes à besoins spécifiques dans tous les domaines, notamment en matière de développement de leurs connaissances sur tous les aspects des élections, en facilitant leur participation au processus de vote et en activant leur rôle dans la vie publique du pays.

Agrebi a salué à cet effet les réalisations rendues possibles par les technologies modernes dans la sensibilisation aux droits civils et politiques parmi les personnes à besoins spécifiques, en particulier en ce qui concerne la simplification du processus électoral, se référant à l’efficacité de la simulation de ce processus dans les bureaux de vote via la technologie de réalité virtuelle.

Elle a cependant affirmé l’existence de difficultés persistantes auxquelles se trouvent confrontées les personnes à besoins spécifiques, telles que “l’absence de prise de conscience, la marginalisation, le manque d’intégration dans la société, et le chômage”, critiquant l’incapacité, jusqu’ aujourd’hui, de crééer une structure gouvernementale spécifique aux personnes handicapées.

“Malgré l’accès de certaines personnes à besoins spécifiques aux conseils municipaux en 2018 lors des premières élections municipales tenues après la révolution”, cette catégorie de personnes continue de se heurter à des difficultés majeures dues à l’infrastructure de la majorité des municpalités, non aménagées et pas encore préparées à les accuillir”, a affirmé Bouraoui.

L’organisation de l’événement “Musée de la démocratie” au profit des personnes aux besoins spécifiques dans différents gouvernorats du pays, est prévue à partir de l’année prochaine.

Cet évènement dispose également d’un site internet à contenu audio-visuel et en langage des signes sur les élections et le concept démocratique, accessible via l’adresse https://museedelademocratie.com/