Coupe de la CAF (Préliminaire aller) US Monastir-Fasil Ketema : Premier défi africain à relever pour les fils de la capitale du Ribat

L’Union sportive Monastirienne, vainqueur de la coupe de Tunisie pour la saison 2019-2020, tentera vendredi, de faire une bonne entame de sa première participation en coupe de la Confédération africaine de Football (CAF), en accueillant au stade Mustapha Ben Jannet (19h), le club kenyan du Fasil Ketema, pour le compte du premier tour préliminaire de la compétition.

Les protégés de Lassad Jarda Chebbi auront pour mission de sortir victorieux de cette manche aller pour aborder avec plus de sérénité le match retour, prévu le 6 décembre prochain en Ethiopie.

Les Monastiriens se présenteront sous un nouveau visage et un effectif remanié suite au départ de certains éléments clé, tels que Yassine Amri et les Nigérians Anthony Okpotu et Moses Orkuma et l’arrivée de huit nouvelles recrues dont le gardien Noureddine Farhati, l’Ivoirien Roget Aholo et le Ghanéen Shafiu Mumuni.

Des changements qui n’enlèvent rien à la confiance du staff technique monastirien en la capacité du groupe à faire une bonne prestation qui soit à la heuteur des aspirations des supporters.

Le coach Chebbi a assuré que l’équipe avait poursuivi sa préparation dans de bonnes conditions, en dépit des restrictions imposées dans le cadre de la situation épidémiologique particulière et qu’elle sera prête à tous les plans pour les prochaines échéances locales et continentales.

De prime abord, la mission des “fils de la capitale du Ribat” semble à la portée face à un adversaire sans expérience sur le plan continental, auteur d’une modeste apparition l’année précédente au tour préliminaire de la même compétition avec une victoire (1-0) chez lui contre les Tanzaniens du Azam FC et une défaite au retour (1-3).

L’US Monastirienne est donc appelée à faire preuve d’efficacité en attaque pour contrétiser le plus grand nombre d’occasions qui lui seront offertes dans le match, tout en demeurant vigilante en défense pour ne pas encaisser de buts et garder son sort bien en main.

La rencontre, rappelle-t-on, sera dirigée par un trio arbitral marocain conduit par Karim Sabri.