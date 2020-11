Tunisie : Les terroristes ont changé de stratégie grâce à la pandémie de coronavirus

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfedine, a révélé lors d’une audition devant la commission de la sécurité et de la défense, lundi 16 novembre 2020, que depuis le début de l’année, les unités de sécurité, avec le soutien de l’unité de l’armée nationale spécialisée dans la lutte contre le terrorisme, ont arrêté 1 020 personnes, dont la plupart sont soupçonnées d’appartenir à des organisations terroristes.

Il a confirmé que 876 personnes avaient été déférées au pôle judiciaire pour lutter contre le terrorisme et le crime organisé, après quoi 112 agents avaient été envoyés en prison et 375 avaient été renvoyés aux unités de sécurité pour une enquête plus approfondie et les 389 autres avaient été libérées.

Le ministre de l’Intérieur a également déclaré que 33 cellules takfiristes ont été découvertes et 119 accusés arrêtés. Le nombre d’opérations de sécurité préventives a atteint 48, ce qui a permis l’élimination de 9 éléments terroristes et la saisie de deux armes de type Kalachnikov et d’une quantité de munitions, de mines et de matières explosives, ainsi que la détection de cachettes pour la fabrication d’explosifs.

Les unités sécuritaires ont réussi à déjouer des complots terroristes et ont détecté de cachettes terroristes et des lieux de réunion d’éléments terroristes dans l’Ouest des hauteurs de la Tunisie.

Le ministre de l’Intérieur a confirmé l’élimination de deux éléments terroristes retranchés dans les montagnes. Il s’agit de Mohammed Ben Wannas Al-Hajji et Nadhem Al-Dhibi dans la région de Hassi al-Farid à Kasserine.

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfedine, a déclaré que ces succès sont dus aux mesures de sécurité et aux précautions nécessaires prises dans la lutte contre le terrorisme, basées principalement sur la prise de conscience de tous les cadres contre des menaces potentielles et leur appel à une vigilance et une attention accrues pour se concentrer sur les opérations proactives spécifiques pour éliminer les terroristes, identifier les dangers en fonction de la spécificité de chaque partie, accroître la vigilance et l’attention sur les frontières terrestres et la bande côtière, et s’attaquer à toutes les tentatives d’infiltration avec les unités de l’armée nationale, en coordination avec les services de la douane et l’administration générale des forêts.

Il a expliqué qu’en 2020, les organisations terroristes et les réseaux du crime organisé ont changé de stratégies, profitant des préoccupations de l’État et se concentrant sur la lutte contre le coronavirus.

Cependant, l’État a su géré la pandémie de coronavirus sans pour autant délaisser la lutte contre le terrorisme.