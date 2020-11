Gabes : 48 nouveaux cas de contamination par le coronavirus

Sur 130 prélèvements effectués sur des cas suspects de contamination par le coronavirus dans le gouvernorat de Gabes, 48 cas ont été déclarés positifs selon le coordinateur de la cellule de veille à la direction régional de la sante à Gabes, Hassine Jobran.

Dans une déclaration à l’agence tap, il a indiqué que les nouveaux cas de coronavirus se répartissent comme suit : 18 à Gabes Sud, 14 à Gabes ville, 4 à Ouedhref, 3 à Mareth et à Gabes ouest, 2 cas à El Hamma et Ghannouch et 1 cas à Menzel Habib et El Metouia.

Le nombre global des cas complètement guéris jusqu’à présent a-t-il mentionné est de 2170 parmi 2731 testés positifs.