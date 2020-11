Tunisie : Le SNJT déplore le décès du journaliste Khaled Haddad

Le Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) annonce dans un faire-part le décès du journaliste et conseiller du président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), chargé de l’information, Khaled Haddad survenu ce samedi. Le défunt a entamé sa carrière professionnelle à Dar Assabah. Il rejoint ensuite Dar Al Anwar où il a échelonné les grades au quotidien Achourouk.

Il était connu pour son intérêt pour les questions politiques nationales et avait publié deux ouvrages dont la problématique a été traitée dans le cadre de sa thèse de doctorat soutenue à l’Institut de presse et des sciences de l’information (IPSI). Le premier ouvrage est intitulé ” L’information tunisienne aux yeux de ses contemporains 1956 – 2011 “, et le deuxième a pour titre ” La politique informationnelle en Tunisie : les centres de pouvoir : lutte de succession et chute du régime “.