Tunisie : Le comité national de lutte contre le Covid-19 examine les moyens d’installer un nombre additionnel d’hôpitaux de campagne dans toutes les régions

Le comité national de lutte contre le Coronavirus, a tenu, samedi, sa réunion périodique qui a été consacrée au suivi et à l’évaluation de la situation épidémiologique sur les plans national et régional, et à l’examen des moyens d’instaurer un nombre additionnel d’hôpitaux de campagne dans toutes les régions, en vue d’une meilleure prise en charge des patients du Covid-19.

La réunion, présidée par le ministre de la Santé, Faouzi Mahdi, a également été consacrée à l’examen de l’état de préparation des établissements hospitaliers et de la nécessité de les pourvoir en ressources humaines et en équipements médicaux, a indiqué un communiqué publié, samedi, par le ministère de la Santé.

Lors de cette réunion, le comité a examiné les mesures à adopter en vue de développer et de soutenir le système informatique assurant la liaison entre la totalité des intervenants du système de surveillance et de collecte des informations, liées à la situation épidémiologique, de manière à communiquer des informations quotidiennes et en temps réel, dans le but de renforcer les capacités nationales pour faire face à la pandémie.

A noter que le ministre de la Santé, Faouzi Mahdi, a annoncé hier, vendredi, lors d’une séance plénière à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), consacrée à faire le suivi de l’évolution de la situation épidémiologique et ses répercussions, l’installation de deux hôpitaux de campagne pour la prise en charge des patients du Covid-19, d’une capacité de 118 lits de réanimation et de 560 lits d’oxygène.