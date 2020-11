Bundesliga (7e journée) : choc au sommet entre le Bayern et Dortmund

Le choc au sommet de la 7e journée du Championnat d’Allemagne de football oppose, samedi dans la Ruhr à huis clos, les co-leaders de la Bundesliga, Borussia Dortmund et Bayern Munich, dans un “Klassiker” important pour la course au titre.

Les deux équipes comptent 15 points et restent sur une série de quatre victoires en championnat. Et en Ligue des champions, chacune a engrangé points et confiance lors de leur dernier match, puisque le Bayern a écrasé Salzbourg (6-2) mardi, et Dortmund a maîtrisé Bruges (3-0) mercredi.

Pour le poursuivant, Leipzig (3e, 13 pts), tombeur du Paris SG (2-1) mercredi en C1, battre à domicile samedi le SC Fribourg, 13e, n’est pas une tâche insurmontable, malgré l’enchaînement des matches.

Une autre affiche notable de cette 7e journée est sûrement celle qui voit les 4e et 5e s’affronter. Leverkusen (12 pts), toujours invaincus en Bundesliga, reçoit dimanche en clôture Monchengladbach (11 pts), vainqueur du Shakhtar Donetsk (6-0) en Ukraine mardi en Ligue des champions.

Le programme de la 7e journée (en heures tunisiennes):

Vendredi 6 novembre

(20h30) Werder Brême – Cologne

Samedi 7 novembre

(15h30) RB Leipzig – Fribourg

Augsbourg – Hertha Berlin

Mayence – Schalke 04

Union Berlin – Bielefeld

Stuttgart – Eintracht Francfort

(18h30) Dortmund – Bayern Munich

Dimanche 8 novembre

(15h30) Wolfsburg – Hoffenheim

(18h00) Bayer Leverkusen – Monchengladbach.