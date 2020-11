Tunisie : Décès de l’académicien Moncef Ouannes dû à la Covid-19

L’académicien et sociologue tunisien Moncef Ouannes est décédé mercredi 4 octobre 2020 à l’hôpital militaire de Tunis où il a été admis depuis le 29 octobre dernier à la suite de son atteinte par la covid 19.

Directeur général du centre de recherches et d’études sociales et économiques (CERES), Moncef Ouannes est considéré l’un des grands monuments scientifiques en Tunisie et figure intellectuelle et culturelle connue en Tunisie et en dehors des frontières.

Il a à son actif plusieurs ouvrages dont notamment ” L’Etat et la question culturelle en Tunisie”, “L’Etat et la question culturelle au Maghreb arabe”, “La personnalité tunisienne: réflexions pour comprendre la personnalité arabe”, “Le Phénomène associatif au Maghreb”, “Miliaires, élites et modernisation”.