Tunisie : Le FTDES condamne la montée du discours de haine contre les migrants

Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a exprimé aujourd’hui, mardi, son inquiétude face à la montée du “discours de haine” contre les migrants et les organisations défendant leurs droits en Europe.Dans un communiqué, le forum a dénoncé le recours de certains gouvernements européens à exploiter les tragédies provoquées par les attentats terroristes afin de faire pression sur la Tunisie et d’imposer une coopération dans le domaine de l’expulsion forcée des migrants en situation irrégulière.

Tout en exprimant son entière solidarité avec la France, le forum a mis en garde contre l’utilisation de l’attaque terroriste de Nice pour obliger la Tunisie à coopérer dans le renvoi forcé d’immigrés et le contrôle des frontières. Selon le FTDES, la lutte contre le terrorisme se fait à travers la diffusion des valeurs des droits de l’homme, de la solidarité et de la paix ainsi que par le renforcement de la culture de l’acceptation de l’autre et la garantie des libertés.

Trois personnes ont été tuées jeudi dernier dans une église à Nice, lors d’une attaque terroriste.