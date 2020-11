Natation : Nejib Belhedi réalise un nouveau record en parcourant le tour de l’ïle de Jerba à la nage

Le nageur marathonien Néjib Belhedi a effectué dimanche le tour de l’île de Jerba sur une distance de 155 km, réalisant le temps record de nage le plus durable en solo, non stop, non assisté en eau de mer, de 47 heures et 50 minutes.

Belhedi qui a qualifié ce marathon d'”agréable”, a réussi ce nouveau défi, espérant relever un autre challenge, celui de parcourir les sept océans, tout en œuvrant à inscrire le tour de l’île de Jerba aux carnet des tours mondiaux de nage en mer pour accueillir des nageurs de renommée mondiale dans le futur.

Belhedi, rappelle-t-on, avait réussi plusieurs défis comme la traversée de la manche entre la France et l’Angleterre et celui de nager dans les eaux glacées du cercle polaire en 2016.