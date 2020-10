ActInSpace Tunisie 2020

Interrompues en mars dernier en raison de la crise sanitaire, les inscriptions pour le concours international ActInSpace viennent de reprendre, et les candidats intéressés peuvent s’inscrire en ligne sur : actinspace.org/register.

Créé par le Centre National des Etudes Spatiales (CNES) en 2014 et co-organisé par l’Agence Spatiale Européenne (ESA) à travers le pôle Aerospace Valley depuis 2016, ActInSpace, à mi-chemin entre un weekend start-up et un hackathon, se déroule tous les deux ans avec pour objectif d’imaginer en 24 heures les produits et services de demain à l’aide de données satellitaires ou de technologies issues du secteur spatial.

Durant 2 jours, des équipes de 2 à 5 personnes, provenant du monde entier et composées de profils divers, devront ainsi relever en 24 heures l’un des défis proposés par le CNES et l’ESA, à partir des brevets de ces derniers ou de données fournies par les partenaires de l’événement (AIRBUS, GSA, ESSP, SES, WEKEO, …). ActInSpace souhaite par ce biais encourager et faciliter l’entreprenariat, en particulier chez les jeunes, tout en promouvant les technologies spatiales pour des usages au quotidien. A la clé, un vol en apesanteur dans l’avion d’entraînement des astronautes européens pour l’équipe gagnante, et pour tous, la possibilité d’être accompagné dans la création de sa start-up.

Cette année, pour la 4ème édition, ce sont 75 villes réparties sur 45 pays qui sont en lice, sur les cinq continents, dont 4 villes tunisiennes Tunis, Sousse, Sfax et Gabes :

• Tunis – Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT)

• Sousse – Centre de Recherche Microélectronique et Nanotechnologie (CRMN)

• Sfax – Ecole Nationale d’Ingénieur de Sfax (ENIS)

• Gabes – Ecole Nationale d’Ingénieur de Gabes (ENIG)

Chaque ville organisera, en simultané, les 13 et 14 novembre 2020, son édition d’ActInSpace. En fonction du contexte sanitaire, les hackathons seront organisés en virtuel. La finale Tunisie aura lieu les 28 et 29 novembre 2020 et permet de mettre en lumière le meilleurs projet tunisien. La finale International se déroule à Toulouse les 24 et 25 février 2021 : actinspace.org/country/tunisia

De nombreux prix viendront récompenser les meilleures équipes, avec le soutien de notre partenaire GIZ :

• Grand prix : 10 000 DT

• Prix de l’innovation : 7 000 DT

• Prix du jury : 5 000 DT

AIS Tunisie 2020 est organisé pour la deuxième fois en Tunisie par la Technopole de Sfax, en collaboration avec :

• Commission Nationale de l’Espace Extra-Atmosphérique (CNEEA)

• African Association for Geospatial Development (AGEOS)

• Tunisian Association of Young Astronomers (TAYA)

• Centre de Recherche en Numérique de Sfax (CRNS)

• Cité des Sciences à Tunis

Les sponsors de AIS Tunisie 2020 sont :

• GIZ Tunisie

• TELNET

• Tunisie Télécom

Pour plus d’information :

ActInSpace 2020 : www.youtube.com/watch?v=t0mqkNjZ2Dw

Le lien d’inscription est :actinspace.org/register

Contact :

Fetah KRICHEN

Directeur Général, Technopole de Sfax

f.krichene@ictsfax.com

+216 24 333 224

Amine SAMET

Conseiller Scientifique, Technopole de Sfax

a.samet@ictsfax.com

+216 98 755 579