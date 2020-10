Le tirage au sort de la nouvelle saison du championnat de Tunisie de la ligue 1 professionnelle de football (2020/2021),effectué vendredi au siège de la fédération Tunisienne de football , a donné d’entré, un choc entre le CS Sfaxien (vice-champion de Tunisie) et l’US Monastir, troisième du précèdent exercice.

L’Espérance Sportive de Tunis, champion en titre, recevra l’AS Soliman.

Les autres matches de la première journée prévue le 7 novembre prochain opposeront le CAB Bizertin-ES Sahel, AS Rejiche (nouveau promu) -US Tataouine, ES Metlaoui- US Ben Guerdane, le vainqueur du tournoi barrage-Club Africain et Stade Tunisien-Olympique Béja,nouveau promu.

Le tournoi barrage rappelle-t-on, qui aura lieu les 31 octobre, 04 et 08 novembre. avait été décidé vendredi dernier par la fédération Tunisienne de football, après sa décision d’exclure le Croissant Sportif de Chebba et de lui interdire de participer à toutes les compétitions qu’elle organise au cours de la saison 2020-2021.

Suite à cette décision, et compte tenu de la place vacante qui en découle au niveau des équipes engagées en Ligue 1 (saison 2020-2021), Un mini-championnat (barrages réunissant les équipes classées 13 et 14ème de la saison 2019-2020 (JS Kairouan et CS Hammam-lif) et les deux équipes classées deuxièmes des barrages de la Ligue 2 (EGS Gafsa et O.Sidi Bouzid) sera orgnisé les .

Au terme de ce tournoi, l’équipe classée première rejoindra la ligue 1 pour remplacer le CS Chebba.