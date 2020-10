Les gouverneurs du Grand Tunis en réunion pour l’examen de la possibilité de prolonger le couvre-feu

Les gouverneurs du Grand Tunis (Tunis, La Manouba, Ben Arous et l’Ariana) sont en réunion en ce moment à la Cité de la Culture à la capitale pour examiner la possibilité de prolonger le couvre-feu, notamment face à l’augmentation du nombre de cas confirmés de Covid-19 et de décès.

La réunion se tient en présence des représentants des commissions de lutte contre les catastrophes dans ces régions et de plusieurs cadres sécuritaires.

Lundi dernier, à l’issue de sa réunion avec le ministre de l’Intérieur et plusieurs hauts cadres sécuritaires, le chef du gouvernement Hichem Mechichi avait autorisé tous les gouverneurs à décréter le couvre-feu dans leurs régions à partir du mardi 20 octobre.

Le couvre-feu a été instauré depuis jeudi 8 octobre dans les régions du Grand-Tunis pour une période de 15 jours, et ce de 21h00 à 05h00 pour les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi et de 19h00 à 05h00 pour les samedi et dimanche.

Le ministère de la Santé avait annoncé, mercredi, que 1442 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été enregistrées le 20 octobre courant sur 3243 analyses effectuées, portant le nombre total des cas recensés depuis février à 45.892 cas.

Selon la même source, 29 personnes ont succombé, mardi 20 octobre, au virus, portant le nombre des décès enregistrés depuis le mois de février à 740 décès, notant que le taux de mortalité pour 100 mille habitants s’élève à 6,24%.