FTF : Calendrier de la saison sportive 2020-2021

Voici le calendrier de la saison sportive de football 2020-2021:

– 1ere journée: les 7 et 8 novembre 2020

– 2e journée: les 21 et 22 novembre 2020

– 3e journée: les 28 et 28 novembre 2020, en plus des matchs du premier tour préliminaires de la Ligues des champions d’Afrique (LCA)

– Matchs en retard (3e journée): les 2 et 3 décembre 2020

– 4e journée: les 5 et 6 décembre 2020, en plus des rencontres du 2e tour préliminaire de la LCA

– Matchs en ratad (4e journée): les 9 et 10 décembre 2020

– 5e journée: les 12 et 13 décembre 2020

– 6e journée: les 16 et 17 décembre 2020

– 7e journée: Les 19 et 20 décembre 2020

– 2e tour préliminaire de la LCA: Les 22 et 23 décembre 2020

– 8e journée: Les 26 et 27 décembre 2020

– La super coupe de Tunisie: le 30 décembre 2020

– 9e journée: les 2 et 3 janvier 2021

– 2e tour préliminaire de la LCA: les 5 et 6 janvier 2021

– 10e journée: les 9 et 10 janvier 2021

– 11e journée, les 13 et 14 janvier 2021

– 12e journée: les 20 et 21 janvier 2021

– 13e journée: les 23 et 24 janvier 2021

Voici le calendrier des matchs internationaux pour le compte de la saison 2020-2021:

– 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021: du 9 au 17 novembre 2020 (Tunisie-Tanzanie et Tanzanie-Tunisie)

– 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2021: du 22 au 30 mars 2021 (Libye-Tunisie et Tunisie-Guinée équatoriale)

– 1ere et 2e journées des qualifications pour la coupe du monde 2022: du 31 mai au 15 juin 2021 (Tunisie-Guinée équatoriale et Zambie-Tunisie)

– 3e et 4e journée des qualifications pour la coupe du monde 2022: du 30 août au 7 septembre 2021 (Tunisie-Mauritanie et Mauritanie-Tunisie)

– 5e et 6e journées des qualifications pour la coupe du monde 2022: du 4 au 12 octobre 2021 (Guinée équatoriale-Tunisie et Tunisie-Zambie)

NB: Le calendrier peut être révisé en coordination avec le ministère de l’intérieur et la commission scientifique de lutte contre le Covid-19.